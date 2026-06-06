BUDDiiSの森愁斗が映画初主演を務める『ウォーターガーディアンズ』の公開日が8月21日に決定し、あわせて主題歌入り本予告とメインビジュアル、新場面写真が公開された。

参考：BUDDiiS 森愁斗の初主演映画『ウォーターガーディアンズ』公開決定 共演に椿泰我、小西詠斗ら

本作は、ただ日々を楽しく過ごしていた若者たちがひょんなことからライフセーバーになるという目標を得て、人生で初めて夢中になれる夢や友情、そして恋と出会った彼らの本気のひと夏を描く青春映画。『鬼ガール!!』などの瀧川元気が監督・脚本を務めた。

本作で映画初主演を果たすBUDDiiSの森は、隙あらば女性にアプローチするプレイボーイでチャラい系イケメン・服部海翔役を務める。そのほか、田辺桃子、椿泰我（IMP.）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）が共演に名を連ねた。

服部海翔（森愁斗）は親友の秋山郎樹（小西詠斗）の父親が営む海の家・ハレル家を手伝いながら、そこで働く仲間の相良雄登（砂田将宏）、賀茂未来（小泉光咲）、櫻井陽人（長野蒼大）らと夏の海を謳歌していた。そんな日々の中、思いがけないきっかけから “レースで1番。レスキューで1番”を掲げるライフセーバー育成機関“ウォーターガーディアンズクラブ”に軽い気持ちで通うことになるが、講師として姿を見せたのは海翔が以前ナンパに玉砕した女性・弓長璃子（田辺桃子）だった。彼女の厳しい指導に面食らいながらも、訓練に食らいついていくハレル家メンバーたち。さらに海翔に対抗意識を燃やす上野颯真（椿泰我）も現れ、2人は火花を散らしながら競い合う。何事も適当にこなしてきた海翔が、璃子への憧れ、そして仲間達の情熱に触れるうち、次第にライフセーバーという目標に真剣になっていく。

本作の主題歌が、森が所属するBUDDiiSの「クラッシュパラダイス」に決定。あわせて公開された主題歌入り本予告では、ライフセーバーを目指す彼らの成長物語にフォーカス。軽い気持ちで講習に参加した海翔たちは、人命救助の責任の重さや訓練の厳しさに直面しながら、「本物のライフセーバー」を目指して懸命に努力を重ねていく。本予告で初めて映し出される、海でのロケを実施したライフセーバーの訓練シーンは、日本ライフセービング協会の全面バックアップのもと、撮影が行われている。

また、メインビジュアルと新場面写真も公開。メインビジュアルには、ライフセーバーのウェアに身を包んだ海翔らの真剣な眼差しが写し出されている。

8点の新場面写真には、ライフセーバーを目指し、仲間たちと競い合い、時にぶつかり、ともに波を乗り越えていく彼らの友情、不器用でまっすぐな恋と、ひと夏を全力で駆け抜けた姿が捉えられている。

さらに、海翔とともにライフセーバーを目指す仲間たちとして、長宗我部塁役で緒形敦、百日紅一樹役で石川雷蔵、松坂大策役で伊藤佑晟の出演が決定。また、ウォーターガーディアンズクラブの講師・八坂崇史役を岸田研二、秋山郎樹（小西詠斗）の母・秋山照美役を黒沢あすか、父・秋山一二三役をオラキオが演じる。（文＝リアルサウンド編集部）