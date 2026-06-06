7月1日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする横山裕（SUPER EIGHT）主演ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』の追加キャストとして、山崎紘菜、奥野壮、戸田昌宏、米倉れいあの出演が発表された。

参考：横山裕と関水渚がバディに 『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』新ドラマ枠で7月より放送

「水ドラ★イレブン」は、カンテレとテレビ西日本の共同著作という座組の新たなドラマ枠。その第1弾として放送される本作は、講談社『good！アフタヌーン』で連載中の人気漫画『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写ドラマ化するバディサスペンス。人と群れない一匹オオカミの刑事と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく。

横山は人と馴れ合うのを好まない、クールな一匹オオカミの生活安全課巡査部長・磯貝史郎を演じ、関水渚が大切な人を殺した連続殺人鬼を見つけ出すため、あえて自分がターゲットになるよう仕向けてシリアルキラーを探す女性・黒井ヒナタ役で共演する。

新たに発表されたのは、主人公の刑事・磯貝（横山裕）を取り巻く警察関係者たち。

山崎が演じるのは、警視庁捜査一課・巡査部長の鶴岡楓。磯貝の警察学校時代の同期であり、“連続殺人鬼に殺害された”とされる磯貝の婚約者・川田梓の親友でもある。警察が存在すら把握していない連続殺人犯を勝手に捕まえる「謎の通報者」捜査の特命を受け、警視庁から古巣である池袋南署へやってきた。鋭い洞察力で事件の核心へと近づいていく楓は、同期として磯貝を気にかける優しさを見せる一方で、組織の命を受けた冷徹な追跡者として“謎の通報者”の行方を追っていく。

奥野が演じるのは、磯貝の後輩であり、池袋南署刑事課の若手巡査・牧野信一。要領が良く、年上から好かれるタイプ。天然なところもあり、何でもサラッと口にしてしまう明るい性格と愛嬌で緊迫した警察署内の空気を緩ます、チームの清涼剤的な存在だ。かつて世話になった先輩の磯貝を深く慕っており、彼の無茶な頼み事や強引な要求にも、文句を言いつつ結局は協力してしまう。なお、牧野はドラマオリジナルのキャラクターとなる。

戸田が演じるのは、池袋南署刑事課の警部補であり、磯貝の先輩にあたる佐竹大吾。一匹狼として独断専行が目立つ生活安全課の磯貝に対し、組織の規律を重んじる立場からその行動を快く思っておらず、厳しい態度で縛り付けようとする。彼の目下の目的は、警察を翻弄する“謎の通報者”の摘発。刑事課のベテランとしてチームの手綱を引きながら、警察の威信をかけて不穏な存在を追い詰めていく、厳格さと強い執念を宿したキャラクターだ。

そして米倉が演じるのは、池袋南署刑事課の若手巡査・長谷川梢。真面目な性格で、同僚である牧野との掛け合いはどこか噛み合っているようで噛み合っていない。若手ながらも日常に紛れるシリアルキラーとの攻防戦に巻き込まれていく。

コメント山崎紘菜（鶴岡楓役）今作への出演が決まってから、シリアルキラーや犯罪心理について勉強しているのですが、自分の知識はもちろん、見える世界が広がる感覚がとても面白く、新たな角度で作品にチャレンジできそうでとてもワクワクしています。私が演じる楓は、親友の死を抱えながら、事件の真相を執念深く追求していく刑事です。正義感を存分にお芝居でお見せできたら良いなと思っています。原作ファンのみなさんはもちろん、ドラマからこの作品に触れて愛してくださるみなさんの期待を裏切らないよう励みたいと思います。

奥野壮 （牧野信一役）牧野信一を演じさせていただきます。奥野壮です。牧野は原作にないドラマオリジナルキャラクターなので、物語にどう関わっていくのか楽しみにしていただけたら嬉しいです。横山さんを始めとする素敵なキャストの皆さんに溶け込むように牧野を演じられたらと思っております。沢山の方に見ていただけますように。

戸田昌宏 （佐竹大吾役）今夜もシリアルキラーと待ち合わせ。素敵なタイトルです。だってシリアルキラーと待ち合わせですよ。シリアルキラーと鉢合わせだったらどうでしょう。鉢合わせはやばいです。怖いです。やっぱりシリアルキラーとは待ち合わせです。まぁ、待ち合わせはしませんが、昭和の刑事魂でシリアルキラーを捕まえてみせます。

米倉れいあ（長谷川梢役）この作品ならではの不穏な空気感と張り詰めた緊張感に、強く引き込まれました。サスペンスとしての面白さはもちろん、登場人物たちが抱える感情や関係性も大きな魅力だと感じています。長谷川巡査が事件と向き合いながら葛藤していく姿にも、ぜひ注目しながら最後まで見届けていただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）