高橋成美と合流して事態が急変？「名字にこんなに興味を持ったのは人生初めて」6日放送『飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます』【コメント全文】
テレビ東京で6日午後6時半から、『飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます』が放送される。今回は高橋成美がゲスト出演する。
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
“マブダチ”で、プライベートでも大の仲良しの飯尾和樹（ずん）とくっきー！（野性爆弾）。そんな2人の初冠番組の第5弾が決まった。
旅のルールは、道ゆく人にハンコ（印鑑）をいただき資金を集めて旅すること。出会った人の名字によって【名字ランキングの順位×1円】で資金をゲット。稼いだお金で交通費や食費など旅の資金をすべて賄う。どんな旅になるのかは、出会う人次第のガチンコふれあい旅となっている。
第5弾となる今回は関東が誇る人気観光地の小田原からスタートし、ゴールの箱根芦ノ湖にある高級旅館に宿泊することを目指す。3人が宿泊するために必要な資金はなんと12万円。果たして一行は珍しい名字の方に出会い、高級旅館に宿泊することができるのか。
旅は序盤から絶好調。しかし、高橋と合流後、思わぬ方向に。1日目、開始早々おじさん2人はたまたま通りがかった学生の紹介で番組史上初となる学校への潜入に成功する。潜入してみると学校は珍名字の宝庫。珍名字を連続して引き当てて財布は潤いまくり。2人は地元名物や話題のスイーツを爆食＆スタッフにもおすそ分けをするなど大盤振る舞い。理想の小田原旅を満喫する。
2日目からはゲストとして高橋が合流。高橋は持ち前の語学力を用いて外国人旅行客とおじさん2人の会話を通訳するなど活躍し、3人での旅は順調な滑り出しに。1日目に得た潤沢な資金を手に、食べて食べて食べまくり。このまま3人は好き放題の箱根旅を満喫するはずが、ある出来事をきっかけに事態は急変。3人は一気に窮地に追い込まれる。波乱万丈の果て、目と鼻の先に迫った高級旅館を前にして最大の試練が待ち受ける、衝撃のラストとは。
■飯尾和樹（ずん）コメント
今回も本当にアグレッシブな2日間でした。出会った名字のほとんどが初めて聞いた名字で、予想外の順位も多かったので、名字って奥深いな〜と改めて思いました。特に印象的だったのは、ある名字の方がハンコを押す瞬間。3人全員が「えっ!?」ってなった衝撃のシーンがありました。あと、たまたま地元の学校がテスト期間だったみたいで下校ラッシュの学生に大勢出会ったけど、80％以上男子生徒にしか記念写真をお願いされない、我々の芸風が出てましたね。これがミセスだったら全然違うんでしょうね。
ゲストは高橋成美さんが来てくれて、なんだかグローバルになりましたね。箱根のバスでルーマニアとイングランドの兄弟に出会ってたくさん話して、英語喋れるっていいなって思った。彼らの生き方もすごく良かったですね。
今回もびっくりする出会いがたくさんあったので、3人のアドベンチャー楽しんでください！
■くっきー！（野性爆弾）コメント
相も変わらず、極上の旅でした。1日目は飯尾兄さんとただただ楽しいだけのロケで調子も良くて、ノンストレスな旅でした。2日目は高橋成美さんが来たけど“オリンピッカー”とロケをするのは初めてで、個人的にドキドキしました。日本を背負っていた人ですから、粗相がないように丁寧に丁寧に。高橋さんが歩くたびにその下に足を入れるくらいの、足の裏をも汚させないという気持ちでロケさせていただきました。
成美ちゃんめちゃめちゃキューティーで素敵な人でした。自分の子供が生まれた時、溺愛しすぎて歯を立てずに丸呑みしたい、体に取り込みたいっていう気持ちになったんですけど、全く同じ感覚になった。取り込みたかったです。
見どころは、今回も桁違いにすごい名字も出てますし、穏やかな旅でありつつもちょっと飯尾さんと揉めたこともありましたし、あとまあ「大どんでん返し」ですかね。もう、きゃないきゃない見るっきゃない！
■高橋成美 コメント
名字にこんなに興味を持ったのは人生初めてで、とっても楽しかったです。
飯尾さんくっきー！さんとは相性抜群でした！2人の危なっかしさが安心するというか、心強かったです。これまでフィギュアスケートで色々なペアを見てきましたが、飯尾さんとくっきー！さんはコンビじゃないのにすごい信頼関係だなと思いました。印象的だったのは2人のケンカ。口喧嘩になるところが、ああ仲が良すぎて本当に心許してるんだなと思って、実はちょっとあのケンカの中に入ってみたいと思ったりしました。
旅で特に印象的だったのは、バスの中で世界中を旅してるバックパッカーの方とたくさんお話しできたことです。くっきー！さんも言ってたけど、人生観が変わったというか、忘れられない出会いになりました。その人が「世界は広い、人生は短い」って言っていてそれまでのバックグラウンドも踏まえて聞くと、確かにこんなに世界は広いのに人生は短いなって私も思って、本当に世界中回ってみないと人生損しちゃう気がしてきました。世の中に見ていないものがあるまま人生が終わるのはもったいないなって。今回も、名字にフォーカスして旅してみたら、箱根って今まで何度も来たことあったけど、全然違う箱根が見えた。そういう楽しみをこれからもっともっと探してみたいと思いました。
番組の見どころはやっぱり、旅がうまくいくのかどうか？うまくいってる時に人は調子に乗りがちです。調子に乗って良くなる時も悪くなる時もあるけど、今回の私たちはどうだったのでしょうか？というところをぜひ見てほしいです！
■番組プロデューサー・大森柚希氏（テレビ東京 制作局）コメント
おかげさまで第5弾になりましたが、まだまだ聞いたことない名字の方にたくさん出会う旅になりました。様々な出会いのおかげで3人は順調に資金を稼いでいましたが、箱根や小田原は観光地で誘惑も多い町。好き放題できる資金を手にした3人がどんな旅をするのか？そして無事にゴールできるのか？ギリギリで大どんでん返しも！？波瀾万丈な様子を最後まで見守っていただけたら嬉しいです。いつもふざけまくりの飯尾さんくっきー！さんコンビと、どんな時もまっすぐ突き進む高橋成美さんの絶妙なかけ合いも見どころです！ぜひゆるーい気持ちでご覧ください！
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
“マブダチ”で、プライベートでも大の仲良しの飯尾和樹（ずん）とくっきー！（野性爆弾）。そんな2人の初冠番組の第5弾が決まった。
旅のルールは、道ゆく人にハンコ（印鑑）をいただき資金を集めて旅すること。出会った人の名字によって【名字ランキングの順位×1円】で資金をゲット。稼いだお金で交通費や食費など旅の資金をすべて賄う。どんな旅になるのかは、出会う人次第のガチンコふれあい旅となっている。
旅は序盤から絶好調。しかし、高橋と合流後、思わぬ方向に。1日目、開始早々おじさん2人はたまたま通りがかった学生の紹介で番組史上初となる学校への潜入に成功する。潜入してみると学校は珍名字の宝庫。珍名字を連続して引き当てて財布は潤いまくり。2人は地元名物や話題のスイーツを爆食＆スタッフにもおすそ分けをするなど大盤振る舞い。理想の小田原旅を満喫する。
2日目からはゲストとして高橋が合流。高橋は持ち前の語学力を用いて外国人旅行客とおじさん2人の会話を通訳するなど活躍し、3人での旅は順調な滑り出しに。1日目に得た潤沢な資金を手に、食べて食べて食べまくり。このまま3人は好き放題の箱根旅を満喫するはずが、ある出来事をきっかけに事態は急変。3人は一気に窮地に追い込まれる。波乱万丈の果て、目と鼻の先に迫った高級旅館を前にして最大の試練が待ち受ける、衝撃のラストとは。
■飯尾和樹（ずん）コメント
今回も本当にアグレッシブな2日間でした。出会った名字のほとんどが初めて聞いた名字で、予想外の順位も多かったので、名字って奥深いな〜と改めて思いました。特に印象的だったのは、ある名字の方がハンコを押す瞬間。3人全員が「えっ!?」ってなった衝撃のシーンがありました。あと、たまたま地元の学校がテスト期間だったみたいで下校ラッシュの学生に大勢出会ったけど、80％以上男子生徒にしか記念写真をお願いされない、我々の芸風が出てましたね。これがミセスだったら全然違うんでしょうね。
ゲストは高橋成美さんが来てくれて、なんだかグローバルになりましたね。箱根のバスでルーマニアとイングランドの兄弟に出会ってたくさん話して、英語喋れるっていいなって思った。彼らの生き方もすごく良かったですね。
今回もびっくりする出会いがたくさんあったので、3人のアドベンチャー楽しんでください！
■くっきー！（野性爆弾）コメント
相も変わらず、極上の旅でした。1日目は飯尾兄さんとただただ楽しいだけのロケで調子も良くて、ノンストレスな旅でした。2日目は高橋成美さんが来たけど“オリンピッカー”とロケをするのは初めてで、個人的にドキドキしました。日本を背負っていた人ですから、粗相がないように丁寧に丁寧に。高橋さんが歩くたびにその下に足を入れるくらいの、足の裏をも汚させないという気持ちでロケさせていただきました。
成美ちゃんめちゃめちゃキューティーで素敵な人でした。自分の子供が生まれた時、溺愛しすぎて歯を立てずに丸呑みしたい、体に取り込みたいっていう気持ちになったんですけど、全く同じ感覚になった。取り込みたかったです。
見どころは、今回も桁違いにすごい名字も出てますし、穏やかな旅でありつつもちょっと飯尾さんと揉めたこともありましたし、あとまあ「大どんでん返し」ですかね。もう、きゃないきゃない見るっきゃない！
■高橋成美 コメント
名字にこんなに興味を持ったのは人生初めてで、とっても楽しかったです。
飯尾さんくっきー！さんとは相性抜群でした！2人の危なっかしさが安心するというか、心強かったです。これまでフィギュアスケートで色々なペアを見てきましたが、飯尾さんとくっきー！さんはコンビじゃないのにすごい信頼関係だなと思いました。印象的だったのは2人のケンカ。口喧嘩になるところが、ああ仲が良すぎて本当に心許してるんだなと思って、実はちょっとあのケンカの中に入ってみたいと思ったりしました。
旅で特に印象的だったのは、バスの中で世界中を旅してるバックパッカーの方とたくさんお話しできたことです。くっきー！さんも言ってたけど、人生観が変わったというか、忘れられない出会いになりました。その人が「世界は広い、人生は短い」って言っていてそれまでのバックグラウンドも踏まえて聞くと、確かにこんなに世界は広いのに人生は短いなって私も思って、本当に世界中回ってみないと人生損しちゃう気がしてきました。世の中に見ていないものがあるまま人生が終わるのはもったいないなって。今回も、名字にフォーカスして旅してみたら、箱根って今まで何度も来たことあったけど、全然違う箱根が見えた。そういう楽しみをこれからもっともっと探してみたいと思いました。
番組の見どころはやっぱり、旅がうまくいくのかどうか？うまくいってる時に人は調子に乗りがちです。調子に乗って良くなる時も悪くなる時もあるけど、今回の私たちはどうだったのでしょうか？というところをぜひ見てほしいです！
■番組プロデューサー・大森柚希氏（テレビ東京 制作局）コメント
おかげさまで第5弾になりましたが、まだまだ聞いたことない名字の方にたくさん出会う旅になりました。様々な出会いのおかげで3人は順調に資金を稼いでいましたが、箱根や小田原は観光地で誘惑も多い町。好き放題できる資金を手にした3人がどんな旅をするのか？そして無事にゴールできるのか？ギリギリで大どんでん返しも！？波瀾万丈な様子を最後まで見守っていただけたら嬉しいです。いつもふざけまくりの飯尾さんくっきー！さんコンビと、どんな時もまっすぐ突き進む高橋成美さんの絶妙なかけ合いも見どころです！ぜひゆるーい気持ちでご覧ください！