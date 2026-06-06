◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム 3-1 ヤクルト(5日、神宮球場)

日本ハムとの初戦で延長11回にもつれる熱戦を見せるも、敗戦を喫したヤクルト。試合後、池山隆寛監督が試合を振り返りました。

この日の先発・山野太一投手は、9回1失点の好投。「腕がすごい振れていて、スライダーの状態もすごくよかった」とその力投をたたえます。打線についても「うまく先制できた」とコメント。それでもヒットやセーフティースクイズなどでつくった10回の無死満塁の好機を生かせなかった点に触れ、「決めきれないっていうところが、まだまだ。勝負どころで若さっていうところだと思います」と課題について言及しました。

11回には新守護神・キハダ投手がマウンドにあがるも、初球をとらえられ、来日初のホームランを被弾。その後もヒットを浴び、イニング途中での降板となりました。池山監督は「流れが悪いまま初球をガンと一発。一発食らうこともこれからあると思うので、より日本の野球を覚えてくれたら」とコメント。途中降板の理由についても、今後の試合に向け20球までと球数制限を決めていたことを明かしました。

セ・リーグでの戦いは防御率0.00とするも、交流戦に入ってから失点シーンが増えているキハダ投手。池山監督は「仙台辺りからちょっとコントロールを乱したり、自分のバランスを崩したり。ずっと同点から、勝ち試合から、投げてもらってますんで。見えないところで体に疲労もきてるかな」としつつ、これまでと変わらぬ信頼を寄せました。