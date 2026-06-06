コロッケ、世に出るきっかけ『お笑いスター誕生!!」回想へ 審査員・タモリとのエピソードも
ものまねタレントのコロッケがきょう6日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】ものまねに挑戦する宮川大輔
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。前回に引き続きメッセンジャーの黒田有、コロッケ、宮川大輔が貝塚市をおっさんぽ。創建から1300年近い水間寺をはじめ、歴史情緒あふれる貝塚寺内町や、泉州名物・水なすの農園、地元で人気のお好み焼き店を訪ねる。
まず3人が訪れたのは、貝塚市の山あいにある水間寺。本堂をお参りしたあと、お寺の方の案内で、本堂の裏手にある有名なパワースポット「聖観世音出現の滝」へ向かう。“何か”を感じる人もいるそうだが、黒田は「僕、霊感は全然ない」とつぶやく。
さらに、本堂内にあるお宝を特別に見せてもらうことに。1694年の水間寺の地図をはじめ、数々の貴重な品々が並ぶなか、籠に入れられて大切に保管された不思議な物体が…。黒田が「ドローンちゃうんすか？」とボケる一方、コロッケはその正体を見事に言い当て、宮川を驚かせる。
一行は駅前の貝塚寺内町を散策。黒田がコロッケに練習方法を尋ねると、コツを交えながら、えなりかずきや阿部寛などのものまねを次々と披露する。さらに五木ひろしのものまね講座まで始まり、歴史情緒あふれる町並みを楽しむはずが、黒田と宮川は終始笑いっぱなし。
おっさんたちがやって来たのは、路地裏にあるお好み焼き店「ニューカキシタ」。オープンから4年ながら、先代の店のレシピと鉄板（約70年の歴史）を受け継ぐ。ここで、お好み焼きと焼きそばを味わいながら、コロッケの上京当時の話に花が咲く。
熊本のショーパブで人気を集め、その勢いで19歳のときに上京。人づてに、所ジョージ、赤塚不二夫、タモリのラジオ番組でものまねを見てもらえる機会に恵まれた経緯を語る。
さらに、コロッケが世に出るきっかけとなったオーディション番組『お笑いスター誕生!!』で、当時審査員を務めていたタモリとのエピソードも明かす。最後はコロッケが新作ものまねを披露する。
【番組カット】ものまねに挑戦する宮川大輔
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。前回に引き続きメッセンジャーの黒田有、コロッケ、宮川大輔が貝塚市をおっさんぽ。創建から1300年近い水間寺をはじめ、歴史情緒あふれる貝塚寺内町や、泉州名物・水なすの農園、地元で人気のお好み焼き店を訪ねる。
さらに、本堂内にあるお宝を特別に見せてもらうことに。1694年の水間寺の地図をはじめ、数々の貴重な品々が並ぶなか、籠に入れられて大切に保管された不思議な物体が…。黒田が「ドローンちゃうんすか？」とボケる一方、コロッケはその正体を見事に言い当て、宮川を驚かせる。
一行は駅前の貝塚寺内町を散策。黒田がコロッケに練習方法を尋ねると、コツを交えながら、えなりかずきや阿部寛などのものまねを次々と披露する。さらに五木ひろしのものまね講座まで始まり、歴史情緒あふれる町並みを楽しむはずが、黒田と宮川は終始笑いっぱなし。
おっさんたちがやって来たのは、路地裏にあるお好み焼き店「ニューカキシタ」。オープンから4年ながら、先代の店のレシピと鉄板（約70年の歴史）を受け継ぐ。ここで、お好み焼きと焼きそばを味わいながら、コロッケの上京当時の話に花が咲く。
熊本のショーパブで人気を集め、その勢いで19歳のときに上京。人づてに、所ジョージ、赤塚不二夫、タモリのラジオ番組でものまねを見てもらえる機会に恵まれた経緯を語る。
さらに、コロッケが世に出るきっかけとなったオーディション番組『お笑いスター誕生!!』で、当時審査員を務めていたタモリとのエピソードも明かす。最後はコロッケが新作ものまねを披露する。