SUPER EIGHT横山裕主演『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』追加キャスト決定 警察関係者に山崎紘菜、奥野壮ら
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系の7月期から新設される連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」第1弾作品『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（毎週水曜 後11：00）。このほど、主演の横山、バディを組む関水渚に続く、新たなキャスト陣として、山崎紘菜、奥野壮、戸田昌宏、米倉れいあの出演が決定した。
【写真】親友同士の本音トークも…息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕
今作は、講談社『good!アフタヌーン』で連載中の漫画「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（原作：伊口紺／漫画：中村優児）の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・ヒナタ（関水）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒とうのバディサスペンス。
今回解禁された4人が演じるのは、主人公の刑事・磯貝を取り巻く警察関係者たち。婚約者を奪われ、殺人鬼への復讐を誓う磯貝に対し、それぞれの思惑が複雑に交錯していく。ある者は磯貝を静かに監視し、ある者は組織のルールで縛り付け、またある者は愛嬌（あいきょう）ある軽口でピリついた空気を和ませるなど、物語に緩急をもたらす重要なキャラクターたちだ。
山崎が演じるのは、警視庁捜査一課・巡査部長の鶴岡楓（つるおか・かえで）。磯貝の警察学校時代の同期であり、“連続殺人鬼（シリアルキラー）に殺害された”とされる磯貝の婚約者・川田梓の親友でもある。警察が存在すら把握していない連続殺人犯を勝手に捕まえる【謎の通報者】捜査の特命を受け、警視庁から古巣である池袋南署へやってきた。鋭い洞察力で事件の核心へと近づいていく楓は、同期として磯貝を気にかける優しさを見せる一方で、組織の命を受けた冷徹な追跡者として「謎の通報者」の行方を追っていく。
奥野が演じるのは、磯貝の後輩であり、池袋南署刑事課の若手巡査・牧野信一（まきの・しんいち）。要領が良く、年上から好かれるタイプ。天然なところもあり、何でもサラッと口にしてしまう明るい性格。その愛嬌で緊迫した警察署内の空気を緩ます、チームの清涼剤的な存在。かつて世話になった先輩の磯貝を深く慕っており、彼の無茶な頼み事や強引な要求にも、文句を言いつつ結局は協力してしまう、憎めないポジションを体現する。なお、牧野はドラマオリジナルのキャラクターとなる。
戸田が演じるのは、池袋南署刑事課の警部補であり、磯貝の先輩にあたる佐竹大吾（さたけ・だいご）。一匹狼として独断専行が目立つ生活安全課の磯貝に対し、組織の規律を重んじる立場からその行動を快く思っておらず、厳しい態度で縛り付けようとする。彼の目下の目的は、警察を翻弄（ほんろう）する【謎の通報者】の摘発。刑事課のベテランとしてチームの手綱を引きながら、警察の威信をかけて不穏な存在を追い詰めていく、厳格さと強い執念を宿したキャラクターだ。
米倉が演じるのは、池袋南署刑事課の若手巡査・長谷川梢（はせがわ・こずえ）。真面目な性格で、同僚である牧野との掛け合いはどこか噛み合っているようで噛み合っていない。若手ながらも日常に紛れるシリアルキラーとの攻防戦に巻き込まれていく、フレッシュな警察官を演じる。
本作の魅力は、「すぐ近くにも潜んでいるかもしれない」というシリアルキラーの不気味さと、一癖ある警察チームが繰り広げるスリリングな追跡劇。復讐を誓う磯貝（横山）とヒナタ（関水）の大胆な行動、そして「謎の通報者」を追う警察関係者たちの思惑が複雑に絡み合い、物語は予想を裏切る展開を見せる。日常に紛れる猟奇的な存在の正体、そして2人の“大切な人”の死をめぐる事件の真相とは――。原作の持つスリルはそのままに、ドラマならではのオリジナルラストへと向かっていく。
■キャストコメント
▼山崎紘菜
今作への出演が決まってから、シリアルキラーや犯罪心理について勉強しているのですが、自分の知識はもちろん、見える世界が広がる感覚がとても面白く、新たな角度で作品にチャレンジできそうでとてもワクワクしています。
私が演じる楓は、親友の死を抱えながら、事件の真相を執念深く追求していく刑事です。正義感を存分にお芝居でお見せできたら良いなと思っています。原作ファンのみなさんはもちろん、ドラマからこの作品に触れて愛してくださるみなさんの期待を裏切らないよう励みたいと思います。
▼奥野壮
牧野信一を演じさせていただきます。奥野壮です。
牧野は原作にないドラマオリジナルキャラクターなので、物語にどう関わっていくのか楽しみにしていただけたらうれしいです。横山さんをはじめとするすてきなキャストの皆さんに溶け込むように牧野を演じられたらと思っております。
たくさんの方に見ていただけますように。
▼戸田昌宏
今夜もシリアルキラーと待ち合わせ。すてきなタイトルです。だってシリアルキラーと待ち合わせですよ。
シリアルキラーと鉢合わせだったらどうでしょう。鉢合わせはやばいです。怖いです。
やっぱりシリアルキラーとは待ち合わせです。
まぁ、待ち合わせはしませんが、昭和の刑事魂でシリアルキラーを捕まえてみせます。
▼米倉れいあ
この作品ならではの不穏な空気感と張り詰めた緊張感に、強く引き込まれました。
サスペンスとしての面白さはもちろん、登場人物たちが抱える感情や関係性も大きな魅力だと感じています。
長谷川巡査が事件と向き合いながら葛藤していく姿にも、ぜひ注目しながら最後まで見届けていただけたらうれしいです。
【写真】親友同士の本音トークも…息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕
今作は、講談社『good!アフタヌーン』で連載中の漫画「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（原作：伊口紺／漫画：中村優児）の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・ヒナタ（関水）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒とうのバディサスペンス。
山崎が演じるのは、警視庁捜査一課・巡査部長の鶴岡楓（つるおか・かえで）。磯貝の警察学校時代の同期であり、“連続殺人鬼（シリアルキラー）に殺害された”とされる磯貝の婚約者・川田梓の親友でもある。警察が存在すら把握していない連続殺人犯を勝手に捕まえる【謎の通報者】捜査の特命を受け、警視庁から古巣である池袋南署へやってきた。鋭い洞察力で事件の核心へと近づいていく楓は、同期として磯貝を気にかける優しさを見せる一方で、組織の命を受けた冷徹な追跡者として「謎の通報者」の行方を追っていく。
奥野が演じるのは、磯貝の後輩であり、池袋南署刑事課の若手巡査・牧野信一（まきの・しんいち）。要領が良く、年上から好かれるタイプ。天然なところもあり、何でもサラッと口にしてしまう明るい性格。その愛嬌で緊迫した警察署内の空気を緩ます、チームの清涼剤的な存在。かつて世話になった先輩の磯貝を深く慕っており、彼の無茶な頼み事や強引な要求にも、文句を言いつつ結局は協力してしまう、憎めないポジションを体現する。なお、牧野はドラマオリジナルのキャラクターとなる。
戸田が演じるのは、池袋南署刑事課の警部補であり、磯貝の先輩にあたる佐竹大吾（さたけ・だいご）。一匹狼として独断専行が目立つ生活安全課の磯貝に対し、組織の規律を重んじる立場からその行動を快く思っておらず、厳しい態度で縛り付けようとする。彼の目下の目的は、警察を翻弄（ほんろう）する【謎の通報者】の摘発。刑事課のベテランとしてチームの手綱を引きながら、警察の威信をかけて不穏な存在を追い詰めていく、厳格さと強い執念を宿したキャラクターだ。
米倉が演じるのは、池袋南署刑事課の若手巡査・長谷川梢（はせがわ・こずえ）。真面目な性格で、同僚である牧野との掛け合いはどこか噛み合っているようで噛み合っていない。若手ながらも日常に紛れるシリアルキラーとの攻防戦に巻き込まれていく、フレッシュな警察官を演じる。
本作の魅力は、「すぐ近くにも潜んでいるかもしれない」というシリアルキラーの不気味さと、一癖ある警察チームが繰り広げるスリリングな追跡劇。復讐を誓う磯貝（横山）とヒナタ（関水）の大胆な行動、そして「謎の通報者」を追う警察関係者たちの思惑が複雑に絡み合い、物語は予想を裏切る展開を見せる。日常に紛れる猟奇的な存在の正体、そして2人の“大切な人”の死をめぐる事件の真相とは――。原作の持つスリルはそのままに、ドラマならではのオリジナルラストへと向かっていく。
■キャストコメント
▼山崎紘菜
今作への出演が決まってから、シリアルキラーや犯罪心理について勉強しているのですが、自分の知識はもちろん、見える世界が広がる感覚がとても面白く、新たな角度で作品にチャレンジできそうでとてもワクワクしています。
私が演じる楓は、親友の死を抱えながら、事件の真相を執念深く追求していく刑事です。正義感を存分にお芝居でお見せできたら良いなと思っています。原作ファンのみなさんはもちろん、ドラマからこの作品に触れて愛してくださるみなさんの期待を裏切らないよう励みたいと思います。
▼奥野壮
牧野信一を演じさせていただきます。奥野壮です。
牧野は原作にないドラマオリジナルキャラクターなので、物語にどう関わっていくのか楽しみにしていただけたらうれしいです。横山さんをはじめとするすてきなキャストの皆さんに溶け込むように牧野を演じられたらと思っております。
たくさんの方に見ていただけますように。
▼戸田昌宏
今夜もシリアルキラーと待ち合わせ。すてきなタイトルです。だってシリアルキラーと待ち合わせですよ。
シリアルキラーと鉢合わせだったらどうでしょう。鉢合わせはやばいです。怖いです。
やっぱりシリアルキラーとは待ち合わせです。
まぁ、待ち合わせはしませんが、昭和の刑事魂でシリアルキラーを捕まえてみせます。
▼米倉れいあ
この作品ならではの不穏な空気感と張り詰めた緊張感に、強く引き込まれました。
サスペンスとしての面白さはもちろん、登場人物たちが抱える感情や関係性も大きな魅力だと感じています。
長谷川巡査が事件と向き合いながら葛藤していく姿にも、ぜひ注目しながら最後まで見届けていただけたらうれしいです。