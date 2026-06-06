読売テレビ・藤岡宗我アナ、JI BLUE・金城碧海＆後藤威尊共演 “推し”からファンサのプレゼント
読売テレビの音楽番組『音道楽√』（毎週金曜 深0：45〜 ※関西ローカル）の12日放送回では、JO1・INIから特別に結成されたユニット「JI BLUE」から金城碧海（JO1）、後藤威尊(INI)が登場。JO1＆INIをオーディション番組から応援し続ける番組HOSTの藤岡宗我（ytvアナウンサー）と“絶対に負けられない”3番勝負を繰り広げる。
【番組カット】エプロン姿でお好み焼き返しに挑戦する金城碧海＆後藤威尊
金城碧海と後藤威尊の2人は番組HOSTでありJO1＆INIをオーディション番組から応援し続ける藤岡宗我（ytvアナウンサー）の呼び込みによりサッカーのユニフォームに身を包んでサッカーボールを巧みに操りながら登場。「絶対に負けられない戦いがそこにはある」と題された企画で、金城・後藤・藤岡の3人が3番勝負を繰り広げる。
最初の勝負は「かき氷早食い対決」。冷たさで頭がキーンとならない体質だと自負する金城碧海が自信を見せる中、後藤も「気合で何でも乗り越えてきた」と対抗心を燃やす。しかし勝負は金城が圧倒的な差をつけて決着。続いて3人が挑むのは「お好み焼きひっくり返し対決」。大学時代にお好み焼き店でアルバイトをしていたという後藤の圧倒的勝利かと思われたが、ホットプレートで焼くための油を生地に入れてしまうという痛恨のミスをしてしまう。果たして勝負の行方は。
最後の対決は「早着替え対決」。番組側が用意した衣装に誰が最も早く着替えられるかを競う対決に、余裕を見せる金城の一方で後藤は「最近一人で服が脱げなくなってきた」とまさかの衝撃発言が。体を鍛えすぎた結果、広背筋が発達しすぎて服を脱ぎづらいという後藤から、自身の広背筋を触るように促された藤岡は戸惑いながらも“推しの広背筋”を堪能。金城からは「どんな絵面やねん！」とツッコミが飛び出す。
そして3番勝負の勝者に「最高の景色」が堪能できるスイーツがプレゼントされる中、藤岡にも最高の景色がプレゼントされる。番組カットでは、金城からスイーツを「あーん」してもらい喜ぶ藤岡アナの姿も。
またLDH所属の16人組ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGEでパフォーマーとして活躍する長谷川慎と山本彰吾も登場、HOSTの樋口大喜（FM802 DJ）とともに最新曲“BLACK TOKYO“のテーマ、”光“と”影“にちなんだ番組オリジナルのゲームに挑む。
【番組カット】エプロン姿でお好み焼き返しに挑戦する金城碧海＆後藤威尊
金城碧海と後藤威尊の2人は番組HOSTでありJO1＆INIをオーディション番組から応援し続ける藤岡宗我（ytvアナウンサー）の呼び込みによりサッカーのユニフォームに身を包んでサッカーボールを巧みに操りながら登場。「絶対に負けられない戦いがそこにはある」と題された企画で、金城・後藤・藤岡の3人が3番勝負を繰り広げる。
最後の対決は「早着替え対決」。番組側が用意した衣装に誰が最も早く着替えられるかを競う対決に、余裕を見せる金城の一方で後藤は「最近一人で服が脱げなくなってきた」とまさかの衝撃発言が。体を鍛えすぎた結果、広背筋が発達しすぎて服を脱ぎづらいという後藤から、自身の広背筋を触るように促された藤岡は戸惑いながらも“推しの広背筋”を堪能。金城からは「どんな絵面やねん！」とツッコミが飛び出す。
そして3番勝負の勝者に「最高の景色」が堪能できるスイーツがプレゼントされる中、藤岡にも最高の景色がプレゼントされる。番組カットでは、金城からスイーツを「あーん」してもらい喜ぶ藤岡アナの姿も。
またLDH所属の16人組ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGEでパフォーマーとして活躍する長谷川慎と山本彰吾も登場、HOSTの樋口大喜（FM802 DJ）とともに最新曲“BLACK TOKYO“のテーマ、”光“と”影“にちなんだ番組オリジナルのゲームに挑む。