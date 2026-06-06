Snow Man・阿部亮平、“健康の新常識”に驚きまくり 酷暑の乗り切り方学ぶ
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、6日放送のテレビ朝日系バラエティー『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（毎週土曜 後6：56）に出演する。
【番組カット】横顔も美しい…淡いカラーの衣装で登場した阿部亮平
オトナ顔負けの知識やスゴイ才能を携えた子どもたちが、“博士ちゃん(＝先生役)”として出演し、世界でひとつだけのオモシロ授業を行う同番組。今夜は、2月に初登場して話題となった《細胞大好き博士ちゃん》が、再びスタジオに登場する。《細胞レベルで酷暑を乗り切る新常識》をテーマに爆笑授業を展開していく。
《細胞大好き博士ちゃん》程婉寧（てい・えんね）ちゃん（8歳）は、細胞などミクロな視点から健康な生活を送ることを心がけている小学生。今すぐ使える夏の健康知識をわかりやすく解説してくれる。
この夏、特に気をつけたいのが“熱中症”だが、婉寧ちゃんは「身体を効率よく冷やしたいなら冷たいペットボトルを握ろう！」と新常識を伝授。それを聞いた阿部は「学生時代は通学のとき、冷蔵庫から氷を1個ずつ取り出して握って駅まで行く…みたいなことをしていました」と自分なりの暑さ対策を告白。ところが、ほめられるかと思いきや、この行動には婉寧ちゃんからダメ出しが。いったいなぜなのか。そして、熱中症を防ぐため冷たいペットボトルを手にすべき理由とは。
また、夏に多くの人が悩まされる“虫刺され”の新常識も解説する。婉寧ちゃんは、「蚊に刺されたくなかったら〇〇をすればいい！」と新たな対策をおススメ。実は、その対策を発見したのは10年前、高校生だったある人物。当時、彼の研究論文は専門家たちを驚かせ、さまざまなメディアでも取り上げられたという。今回、婉寧ちゃんがその人物に特別インタビュー。ある人物が発見した、蚊が寄ってこなくなる方法とは。
このほか、《時計博士ちゃん》の《古時計修理》第5弾、《風呂場の黒カビはこすってはいけない!?》、《お弁当の食中毒予防には○○味がおススメ》など、夏に役立つ情報が盛りだくさん。気象予報士の資格も持ち、生粋の理系男子である阿部も、次々飛び出す健康の新常識に「すごい！」「なるほど！」と驚きまくる。
【番組カット】横顔も美しい…淡いカラーの衣装で登場した阿部亮平
オトナ顔負けの知識やスゴイ才能を携えた子どもたちが、“博士ちゃん(＝先生役)”として出演し、世界でひとつだけのオモシロ授業を行う同番組。今夜は、2月に初登場して話題となった《細胞大好き博士ちゃん》が、再びスタジオに登場する。《細胞レベルで酷暑を乗り切る新常識》をテーマに爆笑授業を展開していく。
この夏、特に気をつけたいのが“熱中症”だが、婉寧ちゃんは「身体を効率よく冷やしたいなら冷たいペットボトルを握ろう！」と新常識を伝授。それを聞いた阿部は「学生時代は通学のとき、冷蔵庫から氷を1個ずつ取り出して握って駅まで行く…みたいなことをしていました」と自分なりの暑さ対策を告白。ところが、ほめられるかと思いきや、この行動には婉寧ちゃんからダメ出しが。いったいなぜなのか。そして、熱中症を防ぐため冷たいペットボトルを手にすべき理由とは。
また、夏に多くの人が悩まされる“虫刺され”の新常識も解説する。婉寧ちゃんは、「蚊に刺されたくなかったら〇〇をすればいい！」と新たな対策をおススメ。実は、その対策を発見したのは10年前、高校生だったある人物。当時、彼の研究論文は専門家たちを驚かせ、さまざまなメディアでも取り上げられたという。今回、婉寧ちゃんがその人物に特別インタビュー。ある人物が発見した、蚊が寄ってこなくなる方法とは。
このほか、《時計博士ちゃん》の《古時計修理》第5弾、《風呂場の黒カビはこすってはいけない!?》、《お弁当の食中毒予防には○○味がおススメ》など、夏に役立つ情報が盛りだくさん。気象予報士の資格も持ち、生粋の理系男子である阿部も、次々飛び出す健康の新常識に「すごい！」「なるほど！」と驚きまくる。