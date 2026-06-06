◆「こんなに簡単でいいの？」お宝銘柄がすぐわかる数字とは…

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、働きながら50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

投資の神様の師が提唱した「グレアム指数」とは？

株式投資を始めたばかりの個人投資家にとって、数ある銘柄の中からどれが本当に「割安」なのかを判断するのは容易ではありません。一般的にはPER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）といった指標が使われますが、これらを個別にチェックするのは手間に感じることもあります。

そこで、これらを組み合わせて一目で割安度を見極める便利な方法をご紹介します。

この方法がめんどくさいという場合には、アメリカの投資家ベンジャミン・グレアムが提唱した、株価が割安かどうかを簡易的に判断できる「グレアム指数」を使ってみよう。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

ベンジャミン・グレアムは「投資の神様」と称されるウォーレン・バフェットの師としても知られる伝説的な投資家です。彼が遺したこの知恵は、現代の個人投資家にとっても強力な武器となります。

グレアム指数の計算方法と判断基準

グレアム指数は、企業の「収益力」と「純資産」の両面から株価を評価する指標です。計算式は非常にシンプルで、誰でもすぐに計算することができます。具体的な基準は以下の通りです。

グレアム指数＝企業の株価が割安かどうかを判断するための目安となる指標PER（株価収益率）×PBR（株価純資産倍率）＝22.5以下グレアム指数が22.5以下なら「割安」、大きく超えていると「割高」の可能性があると簡易的に判断できる。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

この「22.5」というマジックナンバーは、歴史的に割安の目安とされる「PER 15倍以下」かつ「PBR 1.5倍以下」を掛け合わせた数値（15×1.5＝22.5）に由来しています。この数値を下回っていれば、その銘柄は市場で不当に安く放置されている可能性が高いと簡易的に判断できるのです。

具体例から学ぶ！ 驚異的な超割安株

実際の株式市場を見渡すと、この基準値を遥かに下回るような、驚くべき超割安株が見つかることもあります。

例：玉井商船（9127） 業種：海運業 PER（1.32倍）×PBR（0.36倍）＝0.48

※2025年2月12日時点 グレアム指数的にはめっちゃ割安

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

この例では、計算結果が「0.48」となっており、基準である22.5を大きく下回っています。このように、二つの主要指標を掛け合わせることで、片方の指標だけでは見落としがちな「本当の割安株」を簡単にあぶり出すことができます。

ネット証券のスクリーニング機能などを活用し、まずは「PER×PBRが22.5以下」という条件で検索してみるのも一手です。思わぬお宝銘柄との出会いが、あなたの投資パフォーマンスを飛躍させるかもしれません。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。