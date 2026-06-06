女優の井桁弘恵（29）が5日に放送された日本テレビ系「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。失恋した際の立ち直り方を語った。

番組では「史上最強のコスパ旅」と題し、予算10万円台での「世界遺産マチュピチュ旅」を敢行。過酷な行程を経て目的地に到着し、最後の一夜を過ごす宿で、同行した女性ディレクターとの「女子会」が繰り広げられた。

そこで「失恋した時の立ち直り方。タレントさんは失恋したとしても、毎日笑顔でテレビに出なきゃいけないじゃないですか」と聞かれた井桁は「昨日泣きすぎた、とか全然ある。失恋して」と告白した。

これには女性ディレクターが「マジですか!?」とびっくり。井桁は失恋時について「楽屋に戻って一人になった瞬間に“あっ…寂しい”って」と、当時の心境を回顧。

また「何をしたらいいですか?まず」と立ち直り方を問われると「誕生日の時とか、いろんな“おめでと〜”みたいな連絡くるじゃん。“ご飯行こう!”みたいな」と、持論を展開した。

また、相手からお祝いの連絡がくることに「ポジ（脈アリ）じゃん」と断言。少なくとも自分に好意を持っている相手との交流を深めるべきだと説き、納得するディレクターと共に「リアル!」と大笑いした。

このメソッドは自身でも実践しているようで「誕生日の月、めっちゃご飯行く」と自身の恋愛事情を語った。