「SNSや動画を見すぎてしまう生活」から抜け出そうとする「脱スマホ」が、新たな価値観として広がりつつある。平均的な人は死ぬまでに14年もの時間をスマホで失う。そんな「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した1冊が『脱スマホ術』です。著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付ける意外な事実と、スマホとのよい付き合い方を紹介します。

SNSを見ると、気分が落ち込むのは当然

SNSを見ていると、気分が落ち込むことがあります。

友人が楽しそうに旅行している。

知り合いが結婚している。

そういう投稿を見ているうちに、「自分だけ遅れているのではないか」と感じてしまう。

これは、気のせいではありません。

ある研究では、SNSを見ることで気分が9％悪化するとされ、その原因に「嫉妬」があると結論付けています。

SNSは「自分より上（成功・幸福）」を見ることが多いので、メンタルは悪化していくということです。

下を見ていれば幸せ。

一方で、「下を見ていれば幸せ」というデータもあります。

これは心理学で「下方比較」と呼ぶのですが、人は自分より大変そうな人を見ると、

「自分はまだ大丈夫だ」

と思えて、幸福度が高まるという傾向が確認されています。

……なんだか、コメントに困るデータですね。

ただし、ここには注意点があって、下を見てばかりいればいいというわけでもありません。

「自分もそうなるかもしれない」と思うとダメなのです。

順調そうな人が、急に離婚されてボロボロになった話。

同じ仕事をしている人が、小さなミスで人生が台無しになった話。

そういった話は、「明日は我が身……」と、むしろメンタルに悪影響を及ぼします。

安全圏から下を見れば、盤石な幸せ

というような注意点を踏まえ、私たちは「盤石な幸福理論」を導けます。

ずっと安全圏から下を見る、というものです。

SNSなどでも、成功している人、幸せそうな人の投稿をことごとくブロックして、自分が陥ることのない不幸ばかり安全圏から見ていれば、私たちは（理論上は）幸福になれる。

――ということを考えたとき、私はある知人を思い出しました。

彼はとても頭のいい男なのですが、人生がうまくいかないとき、必ずメンタルを立て直せる必殺ワザを持っているのだそうです。

それが、「闇金ウシジマくん」を見ること。

「ああいう借金まみれの人を見てると、俺ってめちゃくちゃ人生うまくいってるな、って思えるんだよ」

……。

そう語る彼を幸福と呼んでいいのかは、私にはよくわかりません。