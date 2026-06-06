米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がタイガースのタリク・スクバルが1試合のリハビリ登板で復帰する可能性があると報じている。A.J.ヒンチ監督が明らかにしたもので、7日にハイAのウェストミシガンで投げる。

スクバルの復帰スケジュールは驚異的。というのも、わずか1か月前に肘内の遊離体（ルースボディ）を除去する手術を受けたばかりだからだ。同様の手術では通常、少なくとも3か月程度の離脱が見込まれる。

スクバルは、「NanoNeedle（ナノニードル）」と呼ばれる新しい器具を用いた手術を受けた初のMLB選手だった。この器具は従来の関節鏡に似ているが、より小型で、切開部も小さい。理論上は痛みや腫れが少なくなり、結果として回復期間の短縮につながると考えられている。現時点では、理論通りに機能しているようだ。

スクバルは手術からわずか1週間余りで投球を再開。手術から3週間も経たないうちに、3イニングのシミュレーションゲームに登板した。今後も順調に進めば、手術から6週間も経たないうちにメジャー復帰する可能性がある。これはスクバル本人にとって素晴らしいニュースであるだけでなく、野球界全体にも大きな影響を与える可能性がある。投手によく見られる故障の回復期間が半分になるのであれば、選手や競技全体に計り知れない恩恵をもたらすだろう。

しかしながらすべての投手が同じような恩恵を受けられるかは不明。実際、ドジャースのブレーク・スネルも5月中旬にナノニードルを用いて肘内の複数の遊離体を除去する手術を受けたが、球団はすぐに60日間負傷者リストに登録しており、少なくとも2か月以上の離脱を見込んでいる。