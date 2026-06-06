職場で嫌われる人は「最近どう？」と聞く。好かれる人は何と聞く？

「何か悩んでいることはある？」と聞いても、部下はなかなか本音を話さない――その原因は、部下の性格でも信頼関係でもなく、「質問の形」にある。できる上司が使う、部下の本当の悩みにたどり着く“質問の技術”とは。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「何でも話して」が、最も話しにくい

部下の悩みを把握しようと、 最近どう？」「何か困っていることある？ と声をかける上司は多い。

しかし、この問いかけは、受け取る側には非常に答えにくい。

オープンクエスチョン――「はい」か「いいえ」で答えられない質問――は、一見、部下に自由に話す余地を与えているように見える。

しかし実際には、何をどこから話せばいいかわからず、部下は黙るか「特にないです」と答えるしかなくなる。

上司は「聞いた」と思っている。部下は「答えられなかった」と感じている。

この非対称が、すれ違いを生む。

「二択の質問」が、部下の本音への近道になる



一方で二択で答えられるクローズドクエスチョンは相手の悩みを把握するために非常に有効な手段です。

相手に質問をするときは「部下の悩みとは一体どんなものがあるだろうか？」という視点で洗い出した仮説について、クローズドクエスチョンを投げかけます。

その結果、部下の本当の悩みにたどり着くことができるのです。 オープンクエスチョン（「はい」か「いいえ」で答えられない質問）は極めて答え方に困ります。一方で二択で答えられるクローズドクエスチョンは相手の悩みを把握するために非常に有効な手段です。相手に質問をするときは「部下の悩みとは一体どんなものがあるだろうか？」という視点で洗い出した仮説について、クローズドクエスチョンを投げかけます。その結果、部下の本当の悩みにたどり着くことができるのです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

クローズドクエスチョンとは、 仕事の量が多すぎると感じている？ チームの人間関係で気になることがある？ のように、「はい」か「いいえ」で答えられる質問のことだ。

答える側の心理的負荷が低く、部下は「それはある」「それはない」とだけ答えればいい。

上司が仮説を持ち、それを一つずつ確認していくことで、部下の本当の悩みが浮かび上がってくる。

重要なのは、質問の前に「部下はどんな悩みを抱えているか」という仮説を自分の中で用意しておくことだ。

仮説なき質問は、ただの雑談で終わる。

仮説を持って臨む質問だけが、部下の本音への扉を開ける。

「聞く技術」より「仮説を立てる習慣」が上司を変える

部下との面談や1on1の前に、 この部下は今、何に困っているだろうか と一度立ち止まって考える。

業務量なのか、人間関係なのか、キャリアへの不安なのか―― 仮説をいくつか用意してから会話に臨むだけで、質問の精度はまったく変わる。

部下が「この上司はわかってくれている」と感じるのは、上司が気の利いた言葉をかけたときではない。

自分の悩みをピンポイントで言い当てられたときだ。

それを可能にするのが、仮説とクローズドクエスチョンの組み合わせである。

次の面談の前に、「この部下の悩みは◯◯ではないか」という仮説を三つ用意することだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）