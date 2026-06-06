漫画誌『月刊少年チャンピオン』表紙・巻頭グラビア：えなこ（秋田書店）

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　コスプレイヤーのえなこが、現在発売中の『月刊少年チャンピオン』7月特大号（秋田書店）の表紙・巻頭グラビアに登場した。

【写真】丸みのあるお腹チラリ＆美脚スラリ！エリザベス姿のえなこ

　今号では、6月19日に発売される高橋ヒロシ氏の最新作『ダストランド』コミックス第1巻の発売を記念し、『クローズ×WORST』とえなこによるスペシャルコラボグラビアを展開。普段のグラビアとはひと味違う、クールさとかわいらしさを兼ね備えたビジュアルを披露している。

　“コスプレ界のレジェンドクイーン”として活躍を続けるえなこが、不良漫画の金字塔として知られる『クローズ×WORST』の世界観と融合。誌面では、作品の魅力を感じさせる特別なコラボレーションが実現した。

　また、センターグラビアには片岡未優が本誌初登場。キュートな魅力と存在感あふれるカットを届けている。