えなこ、“カッケー＆カワイイ”グラビア披露 『クローズ×WORST』と異色コラボが実現
コスプレイヤーのえなこが、現在発売中の『月刊少年チャンピオン』7月特大号（秋田書店）の表紙・巻頭グラビアに登場した。
【写真】丸みのあるお腹チラリ＆美脚スラリ！エリザベス姿のえなこ
今号では、6月19日に発売される高橋ヒロシ氏の最新作『ダストランド』コミックス第1巻の発売を記念し、『クローズ×WORST』とえなこによるスペシャルコラボグラビアを展開。普段のグラビアとはひと味違う、クールさとかわいらしさを兼ね備えたビジュアルを披露している。
“コスプレ界のレジェンドクイーン”として活躍を続けるえなこが、不良漫画の金字塔として知られる『クローズ×WORST』の世界観と融合。誌面では、作品の魅力を感じさせる特別なコラボレーションが実現した。
また、センターグラビアには片岡未優が本誌初登場。キュートな魅力と存在感あふれるカットを届けている。
【写真】丸みのあるお腹チラリ＆美脚スラリ！エリザベス姿のえなこ
今号では、6月19日に発売される高橋ヒロシ氏の最新作『ダストランド』コミックス第1巻の発売を記念し、『クローズ×WORST』とえなこによるスペシャルコラボグラビアを展開。普段のグラビアとはひと味違う、クールさとかわいらしさを兼ね備えたビジュアルを披露している。
“コスプレ界のレジェンドクイーン”として活躍を続けるえなこが、不良漫画の金字塔として知られる『クローズ×WORST』の世界観と融合。誌面では、作品の魅力を感じさせる特別なコラボレーションが実現した。
また、センターグラビアには片岡未優が本誌初登場。キュートな魅力と存在感あふれるカットを届けている。