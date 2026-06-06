【パ・リーグ順位表】日本ハムだけが勝利 首位・西武は盒狂成が1人で投げきるも打線の奮起ならずサヨナラ完封負け
プロ野球 セ・パ交流戦は5日、各地で6試合が行われました。
この日のパ・リーグは日本ハムだけが勝利。ヤクルトとの初戦は「1-1」の同点で、2試合連続となる延長戦に突入するも、11回に水野達稀選手が対する新守護神・キハダ投手の初球をとらえ、勝ち越しホームランとしました。キハダ投手にとってはこれが来日後初被弾。日本ハム打線は勢いそのままにヒットで続くと、マウンドをスイッチした小澤怜史投手からもタイムリーを放ちました。この裏を守りきり勝利。日本ハムはこれで2連勝としています。
オリックスも延長戦にもつれる展開となるも引き分け。首位・西武は、先発の郄橋光成投手が1人で投げきる力投を見せるも、打線の奮起が及ばず。両チーム無得点で迎えた9回裏にサヨナラタイムリーを浴びました。ロッテは対する巨人・井上温大投手にプロ初完投を許すも、9回2アウトからソト選手が2ランホームラン。この一発はNPB通算200号のメモリアル弾となりました。
＜6月5日の交流戦結果＞
◆巨人 8-2 ロッテ
勝利【巨人】井上温大(5勝4敗)
敗戦【ロッテ】廣池康志郎(2勝2敗)
本塁打【ロッテ】ソト5号【巨人】キャベッジ12号
◆DeNA 8-3 ソフトバンク
勝利【DeNA】篠木健太郎(2勝1敗)
敗戦【ソフトバンク】大関友久(2勝4敗)
本塁打
【ソフトバンク】郄橋隆慶1号
【DeNA】牧秀悟3号、度会隆輝5号、ヒュンメル4号、松尾汐恩1号
◆阪神 8-1 楽天
勝利【阪神】郄橋遥人(7勝)
敗戦【楽天】岸孝之(2敗)
◆日本ハム 3-1 ヤクルト
勝利【日本ハム】柳川大晟(2勝14S)
敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝2敗15S)
セーブ【日本ハム】山本拓実(1勝1S)
本塁打【日本ハム】レイエス11号、水野達稀2号
◆中日 1x-0 西武
勝利【中日】松山晋也(1勝1敗8S)
敗戦【西武】郄橋光成(6勝3敗)
本塁打【オリックス】中川圭太4号