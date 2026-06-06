プロ野球 セ・パ交流戦は5日、各地で6試合が行われました。

この日のパ・リーグは日本ハムだけが勝利。ヤクルトとの初戦は「1-1」の同点で、2試合連続となる延長戦に突入するも、11回に水野達稀選手が対する新守護神・キハダ投手の初球をとらえ、勝ち越しホームランとしました。キハダ投手にとってはこれが来日後初被弾。日本ハム打線は勢いそのままにヒットで続くと、マウンドをスイッチした小澤怜史投手からもタイムリーを放ちました。この裏を守りきり勝利。日本ハムはこれで2連勝としています。

オリックスも延長戦にもつれる展開となるも引き分け。首位・西武は、先発の郄橋光成投手が1人で投げきる力投を見せるも、打線の奮起が及ばず。両チーム無得点で迎えた9回裏にサヨナラタイムリーを浴びました。ロッテは対する巨人・井上温大投手にプロ初完投を許すも、9回2アウトからソト選手が2ランホームラン。この一発はNPB通算200号のメモリアル弾となりました。

＜6月5日の交流戦結果＞

◆巨人 8-2 ロッテ

勝利【巨人】井上温大(5勝4敗)

敗戦【ロッテ】廣池康志郎(2勝2敗)

本塁打【ロッテ】ソト5号【巨人】キャベッジ12号

◆DeNA 8-3 ソフトバンク

勝利【DeNA】篠木健太郎(2勝1敗)

敗戦【ソフトバンク】大関友久(2勝4敗)

本塁打

【ソフトバンク】郄橋隆慶1号

【DeNA】牧秀悟3号、度会隆輝5号、ヒュンメル4号、松尾汐恩1号

◆阪神 8-1 楽天

勝利【阪神】郄橋遥人(7勝)

敗戦【楽天】岸孝之(2敗)

◆日本ハム 3-1 ヤクルト

勝利【日本ハム】柳川大晟(2勝14S)

敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝2敗15S)

セーブ【日本ハム】山本拓実(1勝1S)

本塁打【日本ハム】レイエス11号、水野達稀2号

◆中日 1x-0 西武

勝利【中日】松山晋也(1勝1敗8S)

敗戦【西武】郄橋光成(6勝3敗)

◆広島 2-2 オリックス本塁打【オリックス】中川圭太4号