プロ野球 セ・パ交流戦は5日、6試合が行われました。

巨人はロッテに快勝。先発の井上温大投手が9回2アウトまで無失点のピッチング。ソト選手に2ランホームランを打たれ、初完封とはなりませんでしたが、初の完投勝利でチームの4連勝に貢献しました。

DeNAは首位ソフトバンクと対戦し、8-3で勝利。1点を追う3回に牧秀悟選手の3ランホームランで逆転に成功すると、5回には度会隆輝選手、ヒュンメル選手、松尾汐恩選手のホームランで一挙5得点。終盤には得点を許すも、7連勝中のソフトバンクを破り勝利しました。

阪神は楽天と対戦し、8-1で勝利。5回に佐藤輝明選手のタイムリーで2点を先制すると、6回には熊谷敬宥選手、立石正広選手のタイムリーで2点を追加。さらに7回にも2者連続タイムリーで4点を挙げ、8-1で勝利。連敗を3で止めました

＜6月5日の交流戦結果＞

◆巨人 8-2 ロッテ

勝利【巨人】井上温大(5勝4敗)

敗戦【ロッテ】廣池康志郎(2勝2敗)

本塁打【ロッテ】ソト5号【巨人】キャベッジ12号

◆DeNA 8-3 ソフトバンク

勝利【DeNA】篠木健太郎(2勝1敗)

敗戦【ソフトバンク】大関友久(2勝4敗)

本塁打【ソフトバンク】郄橋隆慶1号【DeNA】牧秀悟3号、度会隆輝5号、ヒュンメル4号、松尾汐恩1号

◆阪神 8-1 楽天

勝利【阪神】郄橋遥人(7勝)

敗戦【楽天】岸孝之(2敗)

◆日本ハム3-1ヤクルト

勝利【日本ハム】柳川大晟(2勝14S)

敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝2敗15S)

セーブ【日本ハム】山本拓実(1勝1S)

本塁打【日本ハム】レイエス11号、水野達稀2号

◆中日 1×-0 西武

勝利【中日】松山晋也(1勝1敗8S)

敗戦【西武】郄橋光成(6勝3敗)

◆広島 2-2 オリックス本塁打【オリックス】中川圭太4号