タレントの黒木芽依が、バスケットボール・千葉ジェッツふなばしのアシスタントＭＣを務める様子をアップした。

６日までに自身のインスタグラムを更新し「熱い応炎ありがとうございました！」（原文ママ）と書き出す。「今シーズンからアシスタントＭＣとして、クラブ設立１５周年という節目のシーズンを皆さんと共に戦えたこと、本当に幸せでした」と大役を１年務めた感想をつづった。

「最初は私に務まるのか不安も沢山（たくさん）ありました。日を追うごとに、現地やＳＮＳでたくさん声をかけていただき、一緒に喜び悔しがり皆さんとの思い出が沢山できました」と振り返る。「チームは開幕１０連勝という最高のスタート。苦しい時間もありましたが、どんな時もアリーナを埋め尽くし、皆さんの応炎がチームを何度も奮い立たせてくれました。中でもチャンピオンシップＱＦの３連戦！あの景色、熱量、一体感は今でも鮮明に覚えています。試合前ＤＪ ＫＡｎａＭＥさんの音楽と共にマイクを握ったあの瞬間、皆さんの想（おも）いが一つになっていく空気を肌で感じ、胸がいっぱいでした」と回顧。

「惜しくもてっぺんには届きませんでしたが、千葉ジェッツのフライトはまだまだ続きます！来シーズンからは、新たなＢ．ＬＥＡＧＵＥ ＰＲＥＭＩＥＲの時代へ！千葉ジェッツの新たな歴史が刻まれていきます」と今後のチームにも期待し「ＪＥＴＳ ＳＰＥＥＤ．ＪＥＴＳＰＲＩＤＥ．この誇りを胸に！！！！引き続き千葉ジェッツへ熱い応炎よろしくお願いします！！千葉ジェッツが大好きだーーー！！！ＧＯ ＪＥＴＳ！！！！！！」と熱い思いが止まらなかった。

ロッテの黒木知宏投手コーチの長女である芽依は２０２２年からロッテの球団公式チア「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！」に加入し、２４年いっぱいで卒業。２５年２月に芸能事務所とマネジメント契約し「多くの方に野球やダンスの魅力を伝えていく立場になりたいという思いを胸に、タレントへ転身することを決意しました」と発表した。インスタグラムでは時々、父と撮影した２ショットを披露し「絵になる」「もうカップル」と反響を呼んでいる。