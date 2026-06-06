1st写真集も発売中の佐野なぎさ、『週プレ』で魅せる色気爆発の美爆乳グラビア♡

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！

佐野なぎさが、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！

佐野なぎさ ©LUCKMAN／集英社

【プロフィール】

佐野なぎさ（さの・なぎさ）

2000年6月7日生まれ 大阪府出身

身長158cm B96 W64 H96

立命館大学卒業。2024年開催の週プレとTGIFのコラボ企画「ツギクルガールオーディション」で

週プレ賞を受賞。ファースト写真集『なぎさの初めて』（KADOKAWA）が発売中。

公式X【@Sano_nagisa】

公式Instagram【@sanonagisa_67】

今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】佐野なぎさ写真集「変幻自在」は、価格／1320円（税込）にて、主要電子書店で 6月1日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】佐野なぎさ写真集「変幻自在」©LUCKMAN／集英社

＜特集情報＞

いざ決戦・北中米W杯！これが森保ジャパンの「W杯完全攻略シナリオ」だ！板倉滉＆堂安律が大会直前の思いを独占激白ほか15P大特集、

ナフサショックが全国の自治体を直撃！忍び寄る「ごみ袋1000円」の危機！

激化する「とんかつチェーン戦争」のアゲアゲすぎる舞台裏 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！