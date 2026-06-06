北海道のチョコレートメーカーとして全国的な知名度を誇る「ロイズ」が運営するイングリッシュガーデン「ロイズ ローズガーデン」が、今年も一般公開を迎えています。札幌市（あいの里）、江別市（上江別）、当別町（ロイズタウン工場）の3箇所に展開するガーデンでは、6月中旬から7月上旬にかけて色とりどりのバラや宿根草が咲き誇り、訪れる人々を魅了します。いずれも最寄り駅から徒歩圏内にあり、初夏の北海道を巡る鉄道旅やお出かけスポットとして抜群のロケーションです。

本記事では、3つのガーデンそれぞれの魅力や、直営店でしか買えない限定「バラのスイーツ」、アクセス情報までを分かりやすくご紹介します。

ロイズ ローズガーデンが今年もオープン！3つのエリアで見頃へ

ロイズのイングリッシュガーデン「ロイズ ローズガーデン」が、札幌市・江別市・当別町の3箇所で一般公開されています。開園時期は5月上旬〜10月下旬頃（予定）までとなっており、とくに6月中旬〜7月上旬にかけてバラが見頃を迎えます。入園料はすべて無料で、気軽に四季折々の草花を楽しむことができます。

圧倒的なスケールと“バラのトンネル”を見たいなら「あいの里」

最も敷地面積が広い「あいの里」は、ロイズあいの里公園店向かいの本社敷地内にあり、約13,000平方メートルの広さを誇ります。バラのアーチやトンネルが整備され、500種以上のバラと約3,000種の宿根草が植えられています。

・「あいの里」：JR札沼線 あいの里公園駅から徒歩約8分

ローズガーデンあいの里

カフェで一息つきながら写真を撮りたいなら 「上江別」

また、上江別店敷地内の「上江別」は、ハートのフォトスポットがあり記念撮影に人気です。約800平方メートルの敷地に約150種のバラが咲き、イートインスペースからガーデンを眺めることも可能です。

・「上江別店」：JR函館本線 高砂駅からすぐ

ロイズ ローズガーデン上江別

1日中スイーツとエンタメを満喫したいなら、当別の「ロイズタウン工場」

当別町のロイズタウン工場敷地内にあるガーデンは、約2,000平方メートルの敷地に約140種のバラが植えられており、広々とした通路をゆったりと散策できます。

ガーデン散策だけでなく、大人気の体験型施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」や巨大な直売店が併設されているため、家族連れや観光で1日遊び尽くすならここがおすすめです。

・「ロイズタウン工場」：JR札沼線 ロイズタウン駅から徒歩約7分

ローズガーデンロイズタウン工場

札沼線（学園都市線）や函館本線沿線の注目レジャースポットとして

鉄道チャンネル編集部として注目したのは、これらのガーデンが、鉄道旅の目的地としても非常に優秀である点です。「あいの里」ガーデンはJR札沼線 あいの里公園駅から徒歩約8分、「上江別」ガーデンはJR函館本線 高砂駅からすぐ、「ロイズタウン工場」ガーデンはJR札沼線 ロイズタウン駅から徒歩約7分（無料シャトルバスあり）と、いずれも駅からアクセスしやすい立地にあります。

特にロイズタウン駅は、2022年にロイズコンフェクトなどの要望により誕生した請願駅であり、鉄道ファンにとっても興味深いスポットです。当別町のガーデン散策と合わせて、併設されている体験型施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」を訪れれば、鉄道とスイーツを存分に堪能できる充実した1日になりそうです。

【参考】3年前に誕生した北海道の「新駅」覚えてる？ チョコレートメーカーが記念イベントを開催！鉄道好きも気になるグッズやチョコをホワイトデーに間に合うタイミングで https://tetsudo-ch.com/12997766.html

限定スイーツも見逃せない！直営店で味わう「バラ」の世界

スイーツのイメージ

お花見を楽しんだ後は、3箇所のガーデンに隣接した店舗（あいの里公園店、上江別店、ロイズタウン工場直売店）でのショッピングや休憩が定番のコースです。

各店舗では定番のスイーツはもちろん、ガーデンのバラをイメージした直営店限定・数量限定の商品が販売されています。美しいバラの形をした「ロイズローズチョコレート」や「ローズフィナンシェ」は、お土産にも最適です。また、あいの里公園店などではチョコレートにこだわったパン「生チョコクロワッサン [オーレ]」や、ソフトクリームも提供されており、歩き疲れた体を癒やしてくれます。美しいガーデンと美味しいスイーツの組み合わせを、ぜひ現地で体感してみてください。

北海道ならではの涼やかな気候の中、広大な敷地で咲き誇るバラと限定スイーツを楽しめる「ロイズ ローズガーデン」。今度の週末は、JR北海道の列車に揺られて甘い香りのするお花畑へ足を運んでみてはいかがでしょうか？

（画像：株式会社ロイズコンフェクト）

鉄道チャンネル編集部

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