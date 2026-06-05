アメリカを拠点とする映画制作配給会社のA24が、映画監督ソフィア・コッポラ（Sofia Coppola）によるマーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）のドキュメンタリー映画「Marc by Sofia」の関連作品集「MARC BY SOFIA」を出版した。twelvebooksで取り扱っている。

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同書は、映画監督、プロデューサー、脚本家、ファッションデザイナーとして活動するソフィアの視点から、マークの人生と創作の歩みをたどる一冊。20年以上にわたる同氏との親交を背景に、年内に公開を控えるドキュメンタリー映画「Marc by Sofia」の制作にあわせて刊行した。

同書には、ニューヨークのパーソンズ美術大学在学時代から、「ペリー・エリス（Perry Ellis）」在籍時に発表したグランジ・コレクション、「ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）」での活動、自身のレーベルの立ち上げ、2024年のランウェイショーに至るまでの軌跡を収録。マークとソフィアによる対話に加え、数百点におよぶ私的な写真や制作資料を通して、創作の背景と2人の関係性を紐解く。価格は1万1550円。

■twelvebooks：公式サイト