◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第2日（2026年6月5日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

42位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が5バーディー、2ボギーの68で回り、通算2アンダーに伸ばした。ホールアウト時点でトップと2打差の7位に急浮上した。

ラウンド後にインタビューに応じた神谷は「午前中で風も穏やかで、グリーン状も昨日より綺麗に転がってくれた。パットが昨日より決め切れた。初日が午後だったので、初日は耐えて2日目に伸ばせればいいというプランだった。その通りになってくれて良かった」と話した。

インから出て10番で3メートルのチャンスを生かし、11番パー5では第3打をピン側につけて連続バーディーで滑り出した。

13番で第2打をグリーン右に外してスコアを落としたが、16番パー3で3メートルを沈めて取り返した。

2つ伸ばして折り返すと、1番パー5では8メートルのロングパットをねじ込んだ。グリーンを外した3番はボギーとしたものの、7番で2メートルにつけて5個目のバーディーを奪った。

多くの選手がボールが不規則に転がるポアナ芝のグリーンに苦しんでいるが、日本ツアー屈指のパットの名手は2日間とも27パットとグリーン上で安定感を見せている。

「自分の思ったところにいってもうまく転がらない時もある。自分の思ったように打てる回数を増やしていこうと思っている。今日は何回か意図しない方向に転がっていたけど、まあまあ良かったと思う」とうなずいた。

上位で決勝ラウンドに進むことになりそう。「明日以降もチャレンジャーなので自分のゴルフを貫いて納得のいくラウンドにしたい」と決意を示した。