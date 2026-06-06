プロ野球 セ・パ交流戦は5日、各地で6試合が行われました。

この日のセ・リーグは首位につけるヤクルトだけが敗戦。日本ハムとの初戦は「1-1」の同点で延長11回に突入するも、このマウンドにあがったキハダ投手が初球をとらえられ、来日初被弾としました。その後もヒットを浴びると、続くマウンドにあがった小澤怜史投手もタイムリーを浴び失点。反撃及ばず敗れました。

ロッテに勝利した巨人は、井上温大投手がプロ初完投。完封を目指し9回のマウンドにあがるも、2アウトからロッテ・ソト選手のNPB通算200号となる2ランホームランを浴び、悔しさの残る勝利となりました。

阪神とDeNAは打線が奮起し快勝。中日は両チーム無得点で9回に突入も、対する先発・郄橋光成投手をとらえ、サヨナラ勝利としました。広島は4日の日本ハム戦に続いて、オリックスとの初戦でも延長にもつれる展開。両者一歩も譲らず、引き分けでのゲームセットとなりました。

＜6月5日の交流戦結果＞

◆巨人 8-2 ロッテ

勝利【巨人】井上温大(5勝4敗)

敗戦【ロッテ】廣池康志郎(2勝2敗)

本塁打【ロッテ】ソト5号【巨人】キャベッジ12号

◆DeNA 8-3 ソフトバンク

勝利【DeNA】篠木健太郎(2勝1敗)

敗戦【ソフトバンク】大関友久(2勝4敗)

本塁打

【ソフトバンク】郄橋隆慶1号

【DeNA】牧秀悟3号、度会隆輝5号、ヒュンメル4号、松尾汐恩1号

◆阪神 8-1 楽天

勝利【阪神】郄橋遥人(7勝)

敗戦【楽天】岸孝之(2敗)

◆日本ハム 3-1 ヤクルト

勝利【日本ハム】柳川大晟(2勝14S)

敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝2敗15S)

セーブ【日本ハム】山本拓実(1勝1S)

本塁打【日本ハム】レイエス11号、水野達稀2号

◆中日 1x-0 西武

勝利【中日】松山晋也(1勝1敗8S)

敗戦【西武】郄橋光成(6勝3敗)

◆広島 2-2 オリックス本塁打【オリックス】中川圭太4号