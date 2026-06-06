【セ・リーグ順位表】首位ヤクルトのみ敗戦 守護神キハダが来日初被弾 広島は2試合連続の延長戦で引き分け
プロ野球 セ・パ交流戦は5日、各地で6試合が行われました。
この日のセ・リーグは首位につけるヤクルトだけが敗戦。日本ハムとの初戦は「1-1」の同点で延長11回に突入するも、このマウンドにあがったキハダ投手が初球をとらえられ、来日初被弾としました。その後もヒットを浴びると、続くマウンドにあがった小澤怜史投手もタイムリーを浴び失点。反撃及ばず敗れました。
ロッテに勝利した巨人は、井上温大投手がプロ初完投。完封を目指し9回のマウンドにあがるも、2アウトからロッテ・ソト選手のNPB通算200号となる2ランホームランを浴び、悔しさの残る勝利となりました。
阪神とDeNAは打線が奮起し快勝。中日は両チーム無得点で9回に突入も、対する先発・郄橋光成投手をとらえ、サヨナラ勝利としました。広島は4日の日本ハム戦に続いて、オリックスとの初戦でも延長にもつれる展開。両者一歩も譲らず、引き分けでのゲームセットとなりました。
＜6月5日の交流戦結果＞
◆巨人 8-2 ロッテ
勝利【巨人】井上温大(5勝4敗)
敗戦【ロッテ】廣池康志郎(2勝2敗)
本塁打【ロッテ】ソト5号【巨人】キャベッジ12号
◆DeNA 8-3 ソフトバンク
勝利【DeNA】篠木健太郎(2勝1敗)
敗戦【ソフトバンク】大関友久(2勝4敗)
本塁打
【ソフトバンク】郄橋隆慶1号
【DeNA】牧秀悟3号、度会隆輝5号、ヒュンメル4号、松尾汐恩1号
◆阪神 8-1 楽天
勝利【阪神】郄橋遥人(7勝)
敗戦【楽天】岸孝之(2敗)
◆日本ハム 3-1 ヤクルト
勝利【日本ハム】柳川大晟(2勝14S)
敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝2敗15S)
セーブ【日本ハム】山本拓実(1勝1S)
本塁打【日本ハム】レイエス11号、水野達稀2号
◆中日 1x-0 西武
勝利【中日】松山晋也(1勝1敗8S)
敗戦【西武】郄橋光成(6勝3敗)
本塁打【オリックス】中川圭太4号