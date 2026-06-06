◆ＮＰＢチャレンジカップ 千葉スカイセイラーズ４―１４巨人（５日・長嶋茂雄記念岩名球場）

巨人の育成・笹原操希外野手（２２）が５日、一周忌を３日に迎えた長嶋茂雄さんのメモリアル試合として行われた３軍のＮＰＢチャレンジカップ・千葉スカイセイラーズ戦（佐倉）に「１番・左翼」で出場。１本塁打を含む３安打５打点の大暴れを見せた。「いい感じ。悪いときでも一日一本出したり、フォアボールを取ったりできるように」と次戦以降を見据えた。

昨年６月に８９歳で死去した長嶋さんは、１３年に佐倉市民栄誉賞を授与され、その際には岩名球場を「長嶋茂雄記念岩名球場」と改称した。１４年からは同球場で定期的に少年野球教室を開催。ミスターは「少年野球は大事な世代。小さな子どもたちをもっと教えていかないと日本の野球は強くならない」と、野球界の将来を担う子どもたちの育成に尽力した。

会田有志３軍監督（４２）は「長嶋さんのように、はつらつとしたプレーをしてくれることを期待している」と試合前に語っていた一戦。期待通りの活躍でスタンドを沸かせた背番号０６９は「打てないときは走塁や守備でカバーできるように。走攻守３つをバランス良くできるのが長所」と、７月末に迫る支配下昇格の期限へアピールを続ける。（加藤 翔平）