〈「一目惚れして眠れない夜は…豚バラ肉を煮よう」和食料理人・笠原将弘（53）が振り返る“お悩み解決レシピ”で今も思い出す“一品”《週刊文春の連載書籍化》〉から続く

雑誌の連載、テレビのレギュラー出演、商品開発や食のイベント――寝る間も惜しむように働く、東京・恵比寿の予約が取れない日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん（53）が出版した書籍は、通算100冊以上。愛と料理で人生のお悩みを解決する“問答レシピ”形式で人気を博した「週刊文春」の連載「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」の書籍化（小社刊）を機に、根っからの料理人だった父との思い出を辿る。（全6回の4回目／）

【画像】 亡き父との思い出を語る笠原将弘さん



笠原将弘さん（撮影 志水隆／文藝春秋）

ちっちゃいうちから親父にいろいろ言われて育ったからこうなった

――笠原さんに教わった調理のコツで、揚げ物の衣をつけるときは片手でおこなうというものがありました。両手を汚すと作業場がどろどろになるし、衣が無駄になると。それがお父さまの教えというのが、いいなと思いました。

笠原将弘さん（以下、笠原） 小学生のときから親父にそういうこと言われて育ったから。だからこうなっちゃった。うるさいんだよ、人に。

――日常的に言われていた？

笠原 たとえば店が休みの日に、家族で外食に出かけるでしょ。トンカツ屋に食事に行ったときなんか、カウンターのなかで店員さんが衣をつけるのを俺も見てたのよ。それで、その通りだなあと思って。

――お父さまに見るように促されたわけではなく？

笠原 ちっちゃいうちからいろいろ言われて育ったから、ごはんを食べに行っても、（料理人の姿を）見るのが好きなの。カウンターに座るのが好きだし、つい見ちゃう。自分の料理が出てくるまでにね。

カウンターの端で宿題やったり、夕飯は店の残りもの

――笠原さんの息子さんはどうですか？ 一緒にごはんを食べに行かれたときとか。

笠原 まあ見てないねえ。ぜんぜんだよ。

――笠原さんは育たれた環境もあった上に、自らとりにいくといいますか、学習しようというお気持ちが。

笠原 そう思う。

――それがいまのところ息子さんには。

笠原 ないよね。まあ親父が料理人っていうのは同じだけど、環境がちがうじゃん。俺は帰ればそこが店だったし、俺の同級生もみんなそうだけど、特殊な育ち方になるもん。家が蕎麦屋とか、寿司屋とかね。

――継いでらっしゃる方も？

笠原 継いでるやつもいるし、継いでないやつもいるし、でもやっぱり言うことは一緒だよね。少年のときの環境がだいたい似てるよ。カウンターの端で宿題やってたとか、夕飯はだいたい店の残りもの、寿司屋の息子なんかさ、酢飯ばっか食べさせられるから、すっごい嫌だったって。でも俺はそれと同じように焼き鳥ばっかりだったからね、お弁当とかにも入ってたからさ。

来てもらってるんだから行ってあげなきゃとか、それがふつう

――嫌でした？

笠原 俺はそんなでもなかったけども。

――連載では鶏肉のレシピもいくつかご紹介いただきましたし、むしろいい思い出としてお話しされることが多い印象です。

笠原 だいたい、そんなもんですよ。常連のおやっさんとかに可愛がられて育つから、大人びて育つ。あと、自分の家が商売やってる家ってわりかし外食に行くと思うよ。他のお店の人も食べに来てくれるから、休みの日は行ってあげなきゃっていう、そういう感覚よ。マナーというかなんというか、お付き合い。

――いい文化ですね。

笠原 俺はそういう環境で育ったから、それがふつうかなって思っちゃう。来てもらってるんだから行ってあげなきゃとか。行くと親父が「大将も飲んでよ」ってビールをすすめたり、「お釣りはいいから」とかさ。子どものときからそういうもんだと思ってたから、ませて育つんだよ。

「いいよいいよ、もうつくっちゃったんだからもらうよ」

――笠原さんのレシピやお題への回答も、昭和のメモリーみたいなものがベースにあって、それに対して笠原さんは「そんなのファンタジーだよ」っておっしゃるんですけども、ある部分はそうかもしれないですが、やっぱりなにかしらの原風景をお持ちなんじゃないかと。

笠原 やっぱりそうですよ。人間は、なんだかんだ、育った環境で人間性ができますよ。だからうちの親父なんかは、外食いくじゃん。頼んでない料理が間違ってでてきても、「いいよいいよ、もうつくっちゃったんだからもらうよ」って。飲食業だから。

――笠原さんはどうですか。

笠原 俺もそうだから。「つくっちゃったんならもらうもらう」って。親父もそうしてたから染みついちゃったもんだよね。だからちょっとくらい待たされても怒らないし、「混んでんだからしょうがねえだろ」って俺も親父に言われたし、まだ出てこないのーとかも言わない。お会計のタイミングも、いま忙しそうだからちょっと待とうとかさ。あと混んできたらもう帰ろうとかね。席譲ってあげろとかね。そういうふうに育ったわけですよ。

撮影 志水隆／文藝春秋

（中岡 愛子）