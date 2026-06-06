歌手・俳優の中尾ミエがきょう6月6日、80歳の誕生日を迎えた。中尾は終戦の翌年の1946年、福岡県小倉(こくら)市（現在の北九州市小倉北区）に生まれている。終戦後の占領期には、小倉にも米軍キャンプが設けられ、ラジオでは米軍人とその家族向けの放送であるFEN（現AFN）が聴けた。中尾も母親が洋物好きだったので、FENから流れるジャズを聴いて育ったという。（全3回の1回目）

【特別グラビア】マニッシュなショートヘアが愛らしい…1967年、21歳当時の中尾ミエ

父親が祖父の設立した教材販売会社を継いでいたので、中尾が幼いころは家は比較的裕福だったようだ。母は専業主婦だったが、6人も子供がいて面倒を見切れなかったらしく、姉たちはみんな習い事をさせられ、4番目の子供（三女）である中尾も3歳からピアノ、バレエ、タップダンスを習っていた。とくに好きでやっていたわけではないが、そのころ身につけたおかげで、芸能界デビュー後にダンスなどをやることになっても思い出すだけでよかったので、親に感謝したという。



6月6日に誕生日を迎えた中尾ミエ ©文藝春秋

自分が働くしかないと考えた中学時代

中尾が10歳のとき、父の会社が倒産、職を求めて一家で東京に出た。しかし、父は遊び好きで、もともと仕事に熱心でなかったため家計はどんどん苦しくなり、家賃が払えず引っ越しを繰り返す。そのたびに住むところは狭くなり、上京3年目には6畳と4畳半の二間に、すでに家を出ていた一番上の姉と兄を除く6人家族が暮らすというありさまだった。

このとき中学生になっていた中尾が芸能界入りを決めたのは、もう自分が働くしかないと考えたとき、未成年が稼げる仕事といえば芸能人しか思い当たらなかったからである。

そのころ、ジャズをメインにしたラジオののど自慢番組（おそらく文化放送の『スカウト・ショー』と思われる）に出演し、子供の頃から聴き慣れたジャズを英語で歌ったところ、審査員たちが驚いて合格したという。そのときの審査員のひとりに芸能事務所の渡辺プロダクションを設立して間もない渡辺晋がいたらしい。

「歌でも歌ってみようかな」

芸能界入りの直接のきっかけは、映画会社の東宝が主催する新人コンテストへ知り合いが中尾の書類を勝手に提出したことだった。しきりに勧められたので受験したものの落選する。だが、このとき、彼女に東宝の人が「何かやりたいことがあるなら力になってあげましょう」と声をかけてくれた。中尾いわく《その時に「歌手になりたいです！」ではなく、「歌でも歌ってみようかな」と答えたのを覚えています。ナマイキだったんですよ（笑）》（『週刊現代』2016年8月13日号）。

それでも相手は渡辺プロダクションに紹介状を書いてくれて、所属が決まる。1961年のことだ。渡辺プロは設立から6年が経ち、営業中心の業務から、レコードの原盤製作やテレビ・映画の世界にも進出するようになっていた。所属タレントであるハナ肇とクレイジーキャッツやザ・ピーナッツが出演して人気を集めたバラエティ番組『シャボン玉ホリデー』（日本テレビ系）が渡辺プロ制作により始まったのもこの年である。

「可愛いベイビー」でレコードデビュー

中尾は渡辺プロに入ってから1年間、ジャズバンドに預けられ、専属歌手としてジャズ喫茶で1日10回のステージをこなした。実地でいかにして鍛えられたか、彼女は後年こう語っている。

〈《ステージがあるたびに曲を覚えていくんです。ジャズの場合、譜面というのはなくて、キーと構成、テンポ、イントロが何小節かだけ決めて、あとどううたうかは、毎回自分とバンドとの戦いみたいなもの。それを決めるのも、全部その場の口頭なんです。そういう経験をさせてもらったから、今でも、『ちょっと何かうたってください』といわれても、何でもうたえるんです》（『VIEWS』1993年5月12日号）〉

こうした下積みを経て1962年4月、アメリカのポップス歌手コニー・フランシスの曲をカバーした「可愛いベイビー」でレコードデビューする。16歳になる直前だった。同時期にはテレビのホームドラマ『パパだまってて』（TBS系）にも出演し、俳優としてもデビューする。

「可愛いベイビー」は中尾以外にも複数の歌手がそれぞれ違うレコード会社からリリースしていた（中尾は日本ビクターからリリース）。こうした競作は当時よくあり、そのなかからヒットしたひとりだけが生き残れるという熾烈なものだった。みんな同じ曲を歌うので、そのなかで中尾は《いかに個性をだすか、自分なりに真剣に考えたものですよ》という（『週刊文春』1987年6月4日号）。

デビュー曲にしてヒットし、この年暮れにはNHKの紅白歌合戦にも初出場を果たした。ヒットのおかげで多忙をきわめ、スケジュールは24時間みっちり入っており、寝る時間は、当時東京と各都市を結んでいた飛行機の深夜便などで移動しているときしかなかった。

トレードマークのポニーテールをバッサリ切って

もっとも、そのなかで中尾は自由奔放にやっていたともいう。当時の渡辺プロはほかの芸能事務所に先んじて大卒者を積極的に採用し、所属タレントのマネージャーにつけていた。だが、中尾は「大学を出たからって何の役にも立たない」「10代の小娘を納得させられないようなマネージャーだったらいりません」などと憎まれ口を叩くので、マネージャーがついては次々と外れ、ついには一人でやってくれと言われた。

デビュー当時のトレードマークだったポニーテールにもこんなエピソードが残る。中尾はクセ毛でポニーテールにしていると産毛がフワフワはみ出るので、事務所の上司からは当初「その頭、何とかならないのか」と言われていた。それが「可愛いベイビー」がヒットすると、手の平を返したように「それがおまえのトレードマークだからな。変えるなよ」と命じられ、カチンと来た彼女はその足で美容院に行き、髪をバッサリ切ってしまったという。

意地を張っていたとも思えるが、本人からすると《子供が大人の世界に入って、背伸びしなきゃ、バカにされないようにしなくちゃって意識がすごくあった》らしい（『サンデー毎日』1991年6月9日号）。あまりにも仕事がきついので「組合つくろう」と言って社長の渡辺晋から怒られたり、上司に「おまえの言っていることは正論だけど、正論だけじゃ世の中渡っていけねえんだぞ」と諭されたりもしたという（『週刊朝日』2012年9月7日号）。

「いやでしかたなかった」スパーク3人娘時代

デビューからしばらくしてフジテレビのバラエティ番組『森永スパーク・ショー』のマスコットガールとして、渡辺プロ所属の同年代の歌手である伊東ゆかり、園まりと「スパーク3人娘」を結成した。それぞれレコード会社が違ったので一緒に曲をリリースすることはなかったものの、番組以外でも3人娘として活動するようになる。1963年と1964年にはこの3人で紅白にも出場した。やがて園も伊東もヒット曲が出たこともあり、3人娘での活動は正味3年で終わる。

その後の3人は、切磋琢磨するライバルにして、親が亡くなったときなど相手が必要なときには駆けつけるような友達という関係を保つ。2005年には3人娘を再結成し、全国をまわってコンサートを行うなど、さまざまな活動を展開した。ただ、若いころの彼女たちは事務所から言われるがまま3人で歌うことがいやでしかたなかったという。中尾の場合、すでにヒット曲を出し、一人で紅白にも出場していただけに気持ちはより複雑だった。

そもそも中尾には自分はジャズ歌手だというプライドがあったので、ポップス歌手としてデビューしたこと自体に抵抗感があったとも、のちに明かしている（『週刊文春』2012年9月27日号）。それでも芸能界を辞めずに続けられたのは、稼いで家を建てるという目標があったからだ。

20歳のとき、念願かなって家を建てた。だが、家族8人で住むには狭く、今度は裏の土地に自分の家を建てようと、さらに仕事に精を出した。最初の家の5年後に2軒目を建てたときにはデビューから10年が経っており、そこで初めてこの仕事が好きだと気づき、これが自分の生涯の仕事なんだと思えるようになったという。家を建てるのに借金をしたので、それを返すことが仕事を続けるモチベーションにもつながった。（つづく）

〈番組できわどい発言、スタッフと揉め「二度と出ない」宣言も…中尾ミエ80歳が「怖がられる人になりたい」深いワケ〉へ続く

（近藤 正高）