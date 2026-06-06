〈「その頭、なんとかならないのか」事務所に癖毛を指摘され…デビュー直後の中尾ミエがとった“驚きの行動”〉から続く

歌手・俳優の中尾ミエがきょう6月6日、80歳の誕生日を迎えた。15歳の頃に「可愛いベイビー」で歌手デビューするといきなりヒットし、紅白にも出場。俳優としても活躍するようになり、その後は……。（全3回の2回目）

【画像】マニッシュなショートヘアが愛らしい…21歳当時の中尾ミエさん

中尾ミエは「可愛いベイビー」のあと、歌手としてなかなかヒット曲に恵まれないまま30代に入っていた。それが1977年、その6年前にリリースしたものの売れなくて廃盤になった「片想い」という曲がどういうわけか札幌の有線放送で人気に火がつき、レコード会社が急遽再発したところ30万枚を売るヒットとなった。

タレントとしても才能を開花

30代のこの時期には、タレントとしても思いがけず才能を開花させた。きっかけは1979年、バラエティ番組『笑アップ歌謡大作戦』（テレビ朝日系）の大喜利コーナーで、「渡辺プロがダメになる3つの原因は……」というお題に対しタレントの実名を挙げて答えたところ、大ウケしたことだった。

それからというもの、ほかの番組でもきわどい発言を繰り返し、毒舌タレントとしてにわかに人気を集める。そのうちに当時流行った都市伝説「口裂け女」をもじって「口先女」というあだ名がつき、茶化された側の渡辺プロがこれに乗じて「口先き（ママ）女・中尾ミエ」とプリントしたシールまでつくるほどだった。

「おとなしくなった自分がつまらなくなってきたのね」

本人によれば、若いころは思ったことをすぐ口にしてしまい、生意気だとさんざん言われてきたので、大人になるため少しは丸くなろうと思い、しばらくおとなしくしていたという。しかし、そのうちに《おとなしくなった自分がつまらなくなってきたのね。丸くなるってことは、トゲを切り取ってしまうことじゃなくて、隠しておくことだって思ったの。そして、ここぞってときにそのトゲを出すことも必要なんじゃないかって》思い直し（『週刊平凡』1979年9月27日号）、それが結果的に視聴者に受け入れられたのだった。



中尾ミエ（2003年、ミュージカル「スター誕生」の会見で） ©時事通信社

他方で、版画家の池田満寿夫との対談で、言われた相手がどういうふうに思うだろうかということは考えないのかと問われ、《いや、考えますよ。とりあえずいっちゃった後、どっかで救いがないと、傷つけるだけで終わりますからね》と答えているように（『週刊朝日』1980年1月18日号）、彼女のなかでは葛藤もあったようだ。

しかし、結果的にはこのときのイメージチェンジは中尾の仕事の幅を広げることへとつながった。1980年には東京12チャンネル（翌年にテレビ東京と改称）でフォークソング出身の歌手の森山良子と組んだ『ミエと良子のおしゃべり泥棒』の放送が始まり、毎回、男性ゲストを招いては杯を傾けながら歯に衣着せぬトークを繰り広げ、7年続く人気番組となった。森山とはこれをきっかけにジョイントコンサート「ミエと良子のショー泥棒」を何年にもわたって開催している。

また、やはり1980年に始まった日本テレビ系のオーディション番組『お笑いスター誕生!!』でも、俳優・声優の山田康雄と名司会ぶりを見せる。同番組を企画したプロデューサーの赤尾健一は、《ミエちゃんはズバズバ発言するタイプだから、山田さんとの組み合わせでハプニング的に面白いトークが生まれるかもしれないと思ったんだよね。だけど、ミエちゃんは期待以上だったね。ときに厳しいお母さんのような役割を果たしてくれて本当にありがたかった》とのちに語っている（『週刊現代』2018年3月31日号）。

同番組で一躍知られるようになったモノマネ芸人のコロッケも、彼女を中心とした家族的なつながりがあったと振り返り、前週で勝ち残れず、その週に出番のない芸人も、楽屋に弁当を食べに来ていたほどだったと証言する（同上）。

とんねるずに苦言「素人にそういうことをするのは…」

『お笑いスター誕生!!』で10週勝ち抜いてグランプリを獲得したとんねるず（当時のコンビ名は貴明＆憲武）に、ネタを披露する場として東京・赤坂のナイトクラブ（赤坂コルドンブルー）を紹介したのも中尾だという。それだけにとんねるずに対して彼女はその後もずっと気になって注目してきた。ときには彼らがテレビで素人をバカ呼ばわりしたりすると、反駁(はんばく)の手段を持たない素人にそういうことを言うのはルール違反だと雑誌で苦言を呈したこともあった。

〈《私、「今の若い人は」っていう言い方は好きじゃありません。誰にだって若い頃はあるんだし、私自身、若い時は先輩達に毎日のように注意され、時には怒られてましたからね。そういうことって、ある年齢になると、肥やしのように効いてくるんです。悪意じゃない注意や小言って、ホントに身になるんですよ。だから、私も自分が「この人は」と思う人にはあえて言いたいんです。嫌われようが、煙たがられようが（笑）》（『週刊文春』1992年11月12日号）〉

中尾は新人時代からみんなに怖がられる人になりたいと公言してきた。後年の対談でも、《若い人は知らないことがいっぱいあるわけですから、やはり教えてあげないとね》と話し、実際に飛行機で子供、それも話せばわかる年頃の子が泣いていたので、一緒にいた父親に「泣きやませなさい」と注意したことがあったと明かしている（『サンデー毎日』2019年4月21日号）。

音楽番組に出演するたびにけんか

言わねばと思ったことは躊躇せずに言うので、ときにスタッフとけんかになることもあった。中尾のデビュー当時は、テレビ局の音楽番組のスタッフにはバンド経験者が多かったこともあり、みんな譜面が読め、曲の小節ごとに歌手に指示を出すことができた。しかし、1980年代後半にもなると音楽の知識のないスタッフが増え、VTRなどの機器が発達したこともあり、少々満足がいかなくてもすぐOKにしてしまい、編集で修正するというありさまだった。

反対に音楽とは関係ない理由で、歌っている途中で止められることもあり、中尾は音楽番組に出演するたびにけんかしては、ついには「もう二度とでません」と宣言する。おかげで仕事が減り、40代のこの時期の最大の収入源はディナーショーとなっていた。

中尾の芸能界の育ての親である渡辺プロダクション創業者の渡辺晋が亡くなったのもこのころ、1987年のことだった。その後、会社にいれば自分は守られるが、それでは甘えてしまってダメになると思った彼女は、入社30年の節目に「外に出させてください」と申し出て、円満退社した。それからというもの、2019年に渡辺プロ傘下のワタナベエンターテインメントに復帰するまで約30年間、一人でやっていくことになる。

中尾は15歳で芸能界にデビューして以来、多忙な日々を送り、若いころは暗いうちに寝たことがなかったほどだという。《それは、時間的に忙しかったこともあったんですが、自分は特殊な人間なんだという意識が、そのようなめちゃくちゃな生活にさせたということも言えるんですね》とのちに省みている（『週刊文春』1987年6月4日号）。

突然脚が動かなくなり…

しかし、そうした生活は体に確実にダメージを与えていた。中尾がそれに気づいたのは30歳のとき、リサイタルのためダンスを懸命に練習したが、初日の前日に突然、脚が動かなくなってしまったことによってだった。これをきっかけに生活習慣を改め、早寝早起きを心がけるようになる。

同時に、もう若くないのだから付け焼き刃で仕事はできないと痛感し、きちんとレッスンを受けようと、ジャズダンスを習い始めた。10年続けてみて、もうちょっと極めるにはクラシックバレエをやったほうがいいのかなと考え、40歳からはバレエに転向し、これも10年続けた。50歳になるともう脚が上がらないし、これは続けていても先がないと見切りをつけ、代わってタップダンスを始める。

50代に入ってからは、水泳を始めたほか、車の運転免許を取ったり、パーソナルトレーナーについて筋トレを始めたりもした。水泳は54歳のとき、年齢層ごとにタイムを競う「ウーマンズ・マスターズ」という大会があると知って、まったく泳げなかったのにもかかわらず出たいと思い、元競泳選手でタレントの木原光知子から個人指導を受けるようになった。次の年から50メートル自由形で出場を始め、毎年、タイムを縮めることを目標に続けている。

73歳で空中ブランコに挑戦

こうした日々の鍛錬のおかげで80代を迎えた現在まで現役を続けてこられた。73歳だった2019年には、ミュージカル『ピピン』で空中ブランコに真っ逆さまの体勢でぶら下がって歌い、喝采を浴びた。

『ピピン』は古い作品で、中尾もそれ以前に2度出演していたので、このときのオファーも気軽に引き受けたら、新しい演出では出演者全員がアクロバティックなことをやるという設定になっていた。公演の10ヵ月前に演出家から「懸垂を10回できる体にしておいてください」と言われたときはさすがに絶句したという。

だが、ブロードウェイでの公演で同じ役をやった俳優も自分と同年代だと聞いて、できないとは言えず、まずは近所の公園のうんていにぶら下がるところから始めた。同時にジム通いに力を入れ、自宅でも朝目覚めてから30分間のストレッチを習慣にした。

こうして体を鍛えあげ、せっかくだから写真に収めておこうと考え、自らカメラマンを探して、週刊誌に載せてもらっている。公演が終わると早くも再演の話を聞かされ、その後も体を維持すべくトレーニングを継続、2022年の再演時には76歳になっていたが、このときも空中での歌唱を見事にやってのけた。

白髪を染めるのをやめた

トレーニングは近所づきあいを深めることにもつながった。愛犬との散歩の途中、公園で体操やストレッチをしていたところ、近所の人たちが「私もやりたい」と集まってきたので毎朝一緒にやるようになり、「ミエ道場」と呼ばれている。

体を鍛えているのは、50代後半で白髪を染めるのをやめたからでもある。髪が白いとどうしても老けて見えるので、体形の維持や健康的な食生活などに気を遣うようになったという。染めるのをやめると、白髪を隠しているという意識がなくなったので精神的に楽になり、《白髪は、一生懸命生きてきた私たちの勲章です》（『週刊朝日』2017年6月30日号）と断言する自信にもつながった。（つづく）

〈「結婚っていう言葉に拒否反応が」男性と長らく同居→独身を貫く理由とは…80歳になった中尾ミエの“ぶれない人生観”〉へ続く

（近藤 正高）