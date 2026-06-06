〈番組できわどい発言、スタッフと揉め「二度と出ない」宣言も…中尾ミエ80歳が「怖がられる人になりたい」深いワケ〉から続く

歌手・俳優の中尾ミエがきょう6月6日、80歳の誕生日を迎えた。「一生懸命生きてきた私たちの勲章」と語り白髪を染めるのをやめるなど、年齢の重ね方が注目される彼女の“人生観”とは？（全3回の3回目）

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6月6日に誕生日を迎えた中尾ミエ（2024年、短編映画の祭典「ショートショート-フィルムフェスティバル」授賞式で） ©時事通信社

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中尾ミエは買い物が苦手で、稼いだお金はほとんど習い事やエステなど自分への投資に注いできた。高い買い物といえば家ぐらい。家を建てるたび借金をするので、それを返すことが仕事のモチベーションになっていたところもあるようだ。

20歳で家族のために建て、5年後にはその裏の敷地に自分用の家を建てたが、その後家族構成が変わり、家を2軒持つ必要がなくなる。そこで彼女は古いほうの家で父と一緒に暮らすようになり、自分用の家はタップダンスなどを教えるレッスンスタジオに改築した。だが、それも床がすっかり傷んだので、2007年には取り壊し、新たにアパートを建てている。その2年前には父を見送り、自身の老後の面倒を見てもらおうという思惑もあり、若い独身男性ばかりに声をかけ、住んでもらうようにした。それにあわせて自宅もリフォームし、リビングと庭は隣のアパートの住人との共有空間にした。

以来、店子である住人たちとは適度な距離感を保ちつつ、ときにはリビングで夕食会を開いたり、家のことを手伝ってもらったりといい関係を築いている。大家の中尾としては若者がどんどん入れ替わっていくイメージを描いていたのが、住人たちのほうは居心地がよくてほとんど出ていかず、なかには結婚して夫婦で住むようになった人もいるとか。

「結婚っていう言葉自体に拒否反応があるのよ」

自宅では現在、50年以上の付き合いになる男性と暮らしている。30代のころから「自分に結婚は適さない」と断言し、独身を貫く一方で、交際している男性がいることはたびたびマスコミでも報じられてきた。一時期は同棲し、あるとき、俳優でタレントの山城新伍が深夜のテレビの生放送で彼女の家に電話したところ、男性が出たので、山城も慌てたらしく「あれはマネージャーだよ」と妙なフォローを入れるということもあった。

相手の男性とは、中尾が弱ってきた父と一緒に暮らすのを選んだため一旦は別居したものの、父の死後、また一緒に暮らすようになった。それでも結婚はせず、あくまでパートナーという関係である。

これについて彼女は、《結婚っていう言葉自体に拒否反応があるのよ、昔から。だいたい、家制度みたいなものがイヤでさ》、《実際ずっと続いてるわけだから、この関係が私たちには最適だったんだと思うんです。お互いに余計なことを要求しないしね》と語っている（『週刊文春WOMAN』2024年1月12日号）。一緒に暮らすメリットとしては、《ひとり暮らしだと生活習慣が雑になりがちだけど、家に誰かいると食事や掃除をやらざるを得ないので、健康なのは彼のおかげかもしれません》と話す（『女性セブン』2024年2月8日号）。

人間関係には煩わしさがともなうが、中尾は孤独とどちらを選ぶかと言われたら迷わず煩わしさを選ぶと断言する。男性と結婚しないまま同居するようになったのは、そんな理由もあるようだ。

50代までは習い事も体を動かすものが中心だったが、還暦をすぎてからは、あえて苦手なこと、それまで避けてきたことに挑戦しようと料理や水彩画の教室にも通い始めた。その後も、一つのことを深く掘り下げるよりもとにかく数を経験したいと手を広げるうち、俳句や書道など趣味はどんどん増えていった。#2で触れた「ミエ道場」も含め、トレーニングや習い事の先々で親しい人たちができ、それぞれチームをつくっては交流を続けている。

交友関係は公私にわたって広いが、それは一生のうちに出会える人の数は限られると、積極的に動いてきたからだ。移動中に隣り合わせた人と連絡先を交換し、あとで再会したこともあった。新幹線で作家・僧侶の瀬戸内寂聴と乗り合わせたときは、初対面ながら挨拶し、東京から名古屋までずっと話し込んだという。これが縁で、後日、『笑っていいとも！』の「テレフォンショッキング」に出演した瀬戸内が友達として中尾を紹介している。

初対面の人から誓約書を…

初対面の人から誓約書を取るのも趣味だという。元横綱・北の富士とも、彼が九重親方だった1989年、たまたま出会ったときに「あなたが65歳の折に、私がささやかなパーティーで盛大にお祝いすることを誓います」という誓約書をもらい、23年後、約束を果たしてもらっている。当の中尾は誓約書を取ったことをすっかり忘れていたが、たまたまミュージカルの公演で北海道を2週間回ることになり、旭川で1日休演があるので事前に友達においしい店がないかと訊いたところ、北の富士の弟がやっている店を紹介され、ようやく思い出す。さっそく北の富士に連絡をとると、先方もちょうど旭川に行くタイミングで、中尾は連れて行ったスタッフ30人とともにごちそうに与(あずか)ることができたという。

その北の富士も一昨年（2024年）亡くなった。同じ年には新人時代、伊東ゆかりとともに「3人娘」として活動した芸能界の盟友・園まりも80歳で亡くなっている。その死を受けて中尾は《人生には必ず終わりが来る、だからこそ最後まで悔いのない人生を送りたいとあらためて感じます》と語った（『婦人公論』2024年10月号）。同時期にはこんなことも話していた。

「生涯を志半ばで終われるのって、幸せ」

〈《最近思うんだけどさ。誰かが亡くなったときによく「志半ばで」って言うじゃない。「志半ばで残念でしょう」って。でもさ、志って死ぬまで持ってたいと思うのね。今度何しよう、今度何しようって。そこに到達したらまた次の何かを見つける。そうすると、生涯を志半ばで終われるのって、幸せなんじゃないかなって。だから死ぬまで志があって、そのプロセスを楽しめばいいと思うのよ》（『週刊文春WOMAN』前掲号）〉

昨年、79歳の誕生日の翌日には、習い事や趣味などの仲間を招いてバースデーパーティーを開き、参加者には個人でもグループでもいいので何か出し物をするとの条件をつけた。《これぞ大人の発表会！ 年齢を重ねると、人前で歌ったり、習い事を披露したりする機会なんてほとんどないでしょう？ だから私の誕生日を利用して、みんなの発表の場にしたかったんです》と、中尾はシニア雑誌での連載でその意図を明かしている（『ゆうゆう』2025年9月号）。

自分が楽しみながらも、人の役にも立つ。中尾がシニア雑誌の常連で、理想的な年齢の重ね方のロールモデルのようになっているのもうなずける。数年前に運転免許と愛車を手放し、昨年には“電車デビュー”したという。いざ電車に乗ってみたら、その便利さに気づき、《車だと行きにくかったところにも気楽に行けて嬉しい。世界が広がりました》という（『婦人公論』2025年4月号）。

TOKYO MXの情報番組『5時に夢中！』に金曜日のコメンテーターとして出演するようになって17年が経った。今年9月にはミュージカル『ファニー・ガール』への出演を控える。いまはスケジュール帳を埋めて眺めるのが何よりの趣味だという。生涯現役でいることで、老人でも世の中の役に立つことを示したいという中尾にとっては、どんな予定もこの目標を達成するためのプロセスであり、楽しむ術なのだろう。

（近藤 正高）