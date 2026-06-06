“不良債権”と化したどん底からOPS8割超えの強打者に変貌　打率1割で解雇の元ド軍26億円男の心の支えとなったロバーツ監督の「忘れられない言葉」

ドジャース時代は貧打に苦しんだコンフォート(C)Getty Images

一時は「不良債権」と揶揄された男が、再び自身の価値を証明している。昨オフにカブスとマイナー契約を締結したマイケル・コンフォートだ。

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世界一軍団においては、真価は発揮されなかった。2024年12月にドジャースと1年1700万ドル（約26億6000円）の高額契約を締結したコンフォートだったが、昨季は開幕から鳴かず飛ばず。最終的にレギュラーシーズンで打率.199、12本塁打、36打点と大不振に陥った33歳は、ポストシーズンのロースターからも外れた。

わずか1年でマイナー契約を結ぶしかない状況になるまで評価が急落したが、今季は鬱憤を晴らすような活躍が続いている。開幕から39試合に出場しているコンフォートは、打率こそ.253ながら、出塁率.357、長打率.506、OPS.863のハイアベレージを記録。主軸として、し烈なポストシーズン進出争いを演じるチームを支えている。

選手としてどん底を見た。そんなコンフォートを支えたのは、他でもない古巣であるドジャースの指揮官から贈られた言葉だった。米メディア『The Athletic』によれば、33歳のベテランは、昨夏のトレードデッドライン間際にデーブ・ロバーツ監督から「君は自分に価値があることを示さなきゃいけない。君をそばに置いておく理由を、僕に与えてくれよ」と発破をかけられたことが、今も忘れられないという。