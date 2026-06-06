6月3日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習する日本代表（写真：共同通信社）

サッカーのW杯北中米大会が日本時間の6月12日、いよいよ開幕する。8大会連続8度目の出場となる日本代表は、攻撃のキーマンとなるMF久保建英や、プレミアリーグで活躍のMF鎌田大地ら26人が、2大会連続で指揮を執る森保一監督と初の頂点を目指す。その日本代表には、過去の大会を振り返ると興味深いジンクスが存在する。W杯そのものに関するジンクス、そしてこのところ絶好調な日本の株価についてのジンクスだ。

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「歴代優勝監督は自国出身」が鉄壁のジンクス

史上初の3カ国（米国・カナダ・メキシコ）共催で、出場国も32から48へと大幅に増えた北中米大会は、見どころが満載だ。

日本代表ではDF（ディフェンダー）の長友佑都が日本人としては初の5大会連続出場を果たしたが、その後、発表された各国の登録メンバーを見ても、レジェンドが名を連ねている。

5大会連続出場の長友佑都はカウボーイハット姿で現地の宿舎入り（写真：共同通信社）

2008年から17年までのバロンドールを分け合ったアルゼンチン代表FW（フォワード）リオネル・メッシとポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、ドイツ代表GK（ゴールキーパー）マヌエル・ノイアー、ブラジル代表FWネイマール…とビッグネームがずらりと並ぶ。

メッシとロナウドは6大会連続で、W杯の個人最多出場記録を更新。ノイアーは5大会連続、ネイマールは4大会連続出場となる。ロナウド以外はケガの報道もあってコンディションが気になるが、是非ともピッチに立って雄姿を見せてほしいものだ。

W杯には歴代優勝監督は自国出身という鉄壁のジンクスがあるが、今回はレアル・マドリード（スペインリーグ）で銀河系軍団を指揮して一時代を築いたイタリア人のカルロ・アンチェロッティが優勝候補のブラジルを、パリ・サンジェルマン（フランスリーグ）、チェルシー（プレミアリーグ）などの監督を歴任し屈指の戦術家として知られるドイツ人のトーマス・トゥヘルがイングランドを率いる。実績十分の名監督がジンクスを破れるかどうかも注目だ。

「9割の会場で熱ストレス」の気候は日本に有利？

日本代表は1998年のフランス大会に初出場。02年の日韓大会で初めてグループリーグ突破を果たして以降、10年南アフリカ大会、18年ロシア大会、そして直近の22年カタール大会と計4回、ベスト16に進出している。

回を追うごとに海外でプレーする選手も増えて着実に世界と戦う力を付けてきた印象だが、特に今回の日本代表は“歴代最強”の声も高い。昨年の親善試合ではW杯最多優勝国（5回）のブラジルから初勝利を挙げた。

チームは「新しい景色（ベスト8）」を超えた「最高の景色（優勝）」を目標に掲げており、5月31日に国内で行われた壮行試合のアイスランド戦後、森保一監督が改めて、「世界一を取るのがそんなに簡単なことじゃないことは分かっているが、大和魂と日本人の誇りを持って世界に挑みたい」と“優勝宣言”した。

主要ブックメーカーの6月上旬のオッズを見ると、優勝候補ではスペインとフランス、イングランドが1ケタ倍率。日本の倍率は40〜50倍といったところだ。英国の『ザ・ガーディアン』が選んだ初優勝を狙える国の特集企画の中では、日本は1位のポルトガルに次いで、オランダ、モロッコ、セネガルと並ぶ2番手グループにつけている。

本記事では、そんな日本代表にまつわる興味深いジンクスをご紹介しよう。

まずは、開催地のジンクスだ。過去7回、本大会に出場した中で日本がベスト16に勝ち進んだ4回はいずれも初めての開催地だった。日韓大会は共同開催国という地の利があったものの、初開催地は猛暑など現地の気候や環境への適応が課題となる。日本代表はコンディション調整能力が高いという見方もできそうだ。

その意味で、今回の北中米大会は日本代表の活躍が期待できる開催地となる。3カ国開催で移動距離が長いのに加え、約9割の会場で過酷な熱ストレスへの対応が必要という注意喚起がなされているからだ。

もう1つが、日本の株価にまつわるジンクスだ。

日本代表がベスト16入りした4大会の株価は？

日本代表がベスト16入りした日韓大会（02年5〜6月）、南アフリカ大会（10年6〜7月）、ロシア大会（18年6〜7月）、カタール大会（22年11〜12月）の開幕日と、閉幕後の直近営業日の日経平均株価（終値）を比べると、程度の差はあれ、いずれも下落している。

これに対し、グループステージで敗退したフランス大会（98年6〜7月）、ドイツ大会（06年6〜7月）、ブラジル大会（14年6〜7月）は、逆に日経平均株価が上昇していた。

つまり、日本代表が好成績を収めたときはW杯期間に日経平均が下がったのだ。

株式市場のアノマリー（経験則）からすれば、W杯の開催時期は「Sell in May」の5月を経て、サマーラリーに入る時期。直近5年の北中米大会開催期間の日経平均株価を比較すると、4勝1敗で上昇の方が優勢だった。

足下の株式市場は業績好調なAI（人工知能）・半導体銘柄が牽引して騰勢が続き、日経平均株価は上値を追う展開。しかし、米国とイランの停戦交渉や長期金利の動向によっては相場の流れが変わる可能性もある。

もっとも、日本代表が期待に応えて大躍進となれば、過去のジンクスとは異なる新しいジンクスが誕生する可能性もある。

日本代表の初戦は6月15日

いずれにしても、株価ジンクスの結果が分かるのはW杯終了後。日本代表の活躍と株価の動きを比べて“答え合わせ”をしてみてほしい。

日本代表はグループステージで6月15日午前5時（日本時間、以下も）からオランダ、21日午後1時からチュニジア、26日午前8時からスウェーデンと対戦する。地上波ではNHK総合（オランダ戦、スウェーデン戦）と日本テレビ（チュニジア戦）が放映するほか、DAZNでライブ配信される。

W杯全体としても深夜から早朝にかけてのキックオフが多く、日本人の「Early Birds（早起き）」が増えそうだ。

※実際の投資や売買に関しては、ご自身の判断と責任において行われますようお願い申し上げます。

筆者：森田 聡子