俳優の賀来賢人が５日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演した。

俳優業だけにとどまらず、最近では本格的に映画プロデューサーとしても活躍中。番組ではＭＣを務めるＫｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２」の藤ヶ谷太輔が賀来の親友の俳優・柄本時生にインタビューした際に聞いた「（賀来は）いつも急だと。物事を全部ニュースで知る。『動揺してます』と。でニュースを見たら製作会社を作ったとか、あとインタビュー動画があって見たら英語ペラペラとか」と賀来について語った言葉を伝えた。

さらに「英語なんでこんなに上達してるの？」と柄本が尋ねると、賀来が「意地」と答えたことを紹介した。

この話を「間違いないです。意地ですね」と認めた賀来。そして「変なクセがあって、自分が目指したい目標だけど無理なんじゃないかなってことを『俺、こうなるから』とか先に言っちゃうんですよ。なぜかというと、とういう仕事だと表でけっこういろんな言葉が流布するじゃないですか。そうやると、もうやるしかなくなる。それで自分を追い詰める。戒めを作る」と自らそういう環境を作っていることを説明した。

これにＭＣの笑福亭鶴瓶は「それやったら忙しくてしょうがないやろ。ずっとプレッシャーがかかっているから。英語だけじゃなくやらなアカン仕事もあるわけやん。それ、どないしてんの？イーッ！ってならへんの？」と驚きながら尋ねた。すると賀来は「だから僕、何回かホントに体調をぶちこわしてぶっ倒れているんですよ。去年も救急車で…（運ばれた）」と明かし、共演者らを仰天させていた。