マイナビウエディングが行った「結婚・結婚式の実態調査2025」によると、20代の結婚式をしない人は26.0％で、前年から5.6ポイント増加しています。とはいえ全体を見ると、結婚式実施率は前年同様の約6割に上り、まだまだ「結婚式」を実施する人の方が多いという結果になりました。



【漫画】結婚式のご祝儀袋が空っぽ…友人の「真意」に背筋が凍る（全編を読む）

結婚式は、多くの人にとって「幸せの舞台」となります。しかし、人が集まる場所には、トラブルも起こりやすいもの。今回は、ある女性が体験した背筋の凍るようなエピソードをご紹介しましょう。



消えたご祝儀

広島県在住のMさん（30代・女性）は、数年前に結婚式を挙げました。親しい友人たちに囲まれた、幸せいっぱいの一日。しかし、その式のあと、まさかの出来事が待っていたといいます。



「今でも思い出すとゾッとします…」。Mさんは、当時を振り返るように静かに話し始めました。



Mさんが、式が終わってご祝儀を確認していたときのこと。信じられない事態が発覚します。親友Oさんからのご祝儀袋に、なんとお金が入っていなかったのです。



「えっ、嘘でしょ？」



受付係の人と何度も確認したそうです。でも、どう考えても入れ忘れとしか思えない状況。お金のことだけに、聞こうか聞くまいか。Mさんはひどく悩みました。



「かなり迷いました。嫌な感じになりたくなかったですし。でもOさんは今までどんなことでも話してきた親友だし、ここで黙っているのも違う気がして…。勇気を出して『こんなこと確認してごめんね。ご祝儀袋を確認した時にお金が入ってなくて、何か手違いがあったのかもと思って一応聞いてみました』ってLINEしたんです」



すると、親友Oさんから返信が…

「『えっ、ごめん！入れ忘れた！』って、すごく慌てた感じで返事が来ました。『後日振り込むね』とも言われたので、その時はホッとしたんです」



Oさんの言葉を信じて待つことにしたMさん。けれど、一向に入金される気配はありません。催促するのも気が引け、次第にMさんも諦めの境地に。そうして、いつの間にか2人はすっかり疎遠になってしまったのです。



お金の切れ目が縁の切れ目。悲しいけれど、よくある話だよねと無理やり自分を納得させていたMさん。しかし1年後、事態は思わぬ方向へ転がります。



1年後に判明した「本当の理由」

ある日、別の友人と話していたときのこと。「Oちゃん、最近連絡取ってないけどどうしてるんだろうねー」。何気なく、疎遠になったOさんの話題を出したMさん。



そこで友人から告げられた事実は、Mさんの想像をはるかに超えるものでした。



「実はOさん、私の夫にずっと好意を持っていたらしいんです。Oさんの片思い、だったんですけど…。



今思えば、違和感はいくつかありました。飲み会でも、やたら彼の隣に座りたがったり、私より彼にばかり話しかけたり。彼のSNSにだけ毎回すぐ反応していたこともありましたね。



『Mちゃんの彼氏って本当に素敵だよね』って何度も言ってきて。最初は単なる社交辞令だと思っていたんです。でも…私がいないところで、Oさんは『本当はああいう人と結婚したい。Mちゃんじゃなく私と結婚してくれないかな』って、漏らしていたらしいんです」



その瞬間、Mさんは全てを悟りました。あの空っぽのご祝儀袋は、単なるミスなんかじゃない。意図的な嫌がらせだった。「あなたたちを祝う気など一切ない」という、恐ろしいメッセージだったのだ、と。



まるでサスペンスドラマのような展開に、Mさんは背筋が凍る思いだったといいます。



「ショックでした。でも、もし結婚後も友人関係を続けていたら、もっと大きなトラブルになっていた可能性もありますよね。お金だけで済んだのが不幸中の幸いだったと思うようにしています」と、Mさんは語りました。



他人の幸せを、心から祝福できないとき。人は思いもよらない行動に出てしまうことがあるのかもしれません。確かに、誰かの笑顔を素直に喜べない時期は誰にでもありますよね。意外と身近な感情かもしれません。



けれど、それを攻撃的な形でぶつけてしまえば、大切な絆は二度と元には戻りません。だからこそ、日頃から誠実に向き合うことの大切さを、改めて考えさせられますね。



◇ ◇



【出典】マイナビウエディング



▽結婚・結婚式の実態調査2025



◇ ◇



◆はいどろ漫画 日常の事件や、身近なスカッと話をお届け！【はいどろ漫画】のInstagramで連載漫画を描いてます。