特別仕様車「URBANO（ウルバーノ）」は、指名買いが多い人気モデル

2026年2月20日、トヨタはコンパクトカー「ヤリス」を一部改良し、3月2日に発売しました。



そのなかでも、改良発表時にはホームページに掲載されていたものの、現在は姿を消している特別仕様車「URBANO（ウルバーノ）」の納期も気になるところ。

果たして現在の納期はどうでしょうか。トヨタディーラーに問い合わせてみました。

【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがトヨタ「“新”ヤリス 上質ブラックモデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

ヤリスは2020年2月にデビュー。従来「ヴィッツ」として販売していたモデルの後継で、ヴィッツから数えると4世代目となりますが、グローバル車名となっていた「ヤリス」の名を日本でも採用しました。

コンパクトカー向けTNGAプラットフォーム「GA-B」を初採用したモデルであり、軽量かつ高剛性、さらには低重心なボディが特徴です。

パワートレインは、ベーシックな1リッター、1.5リッターガソリンに加え、1.5リッターの新世代ハイブリッドシステムも用意。こちらはクラス世界トップレベルとなる、WLTCモード36.0km／Lの低燃費を実現しています。

今回、一部改良を行ったヤリスの主な変更点として、ハイブリッド車向けに「電動パーキングブレーキ」および「ブレーキホールド機能」が標準装備となったほか、上級モデルである「Z」と「G」にはフロント席にアームレストが採用されています。

また、Zグレードに10.5インチの大型ディスプレイ、Gグレードには8インチの「ディスプレイオーディオPlus」を標準搭載しています。

これに加えて、4WD車向けに寒冷地仕様を標準装備としており（2WDはメーカーオプション）、ドアミラーとシャークフィンアンテナが全車でブラック加飾に統一されるなど、さまざまな変更が行われています。

また、このタイミングで特別仕様車「URBANO（ウルバーノ）」も改良が行われました。

ウルバーノは2025年2月に行われた一部改良のタイミングで登場したもので、上級のZグレードをベースに専用外装で特別感を与えたモデルです。

モデル名であるURBANOは「都会的な、洗練された」という意味のイタリア語です。

ボディの外装パーツにブラック加飾を施しており、グッと精悍でスポーティかつ都会的な印象を与えています。

ブラック加飾仕上げが施された箇所は、前後エンブレム、リアルーフスポイラー、ドアミラー、ドアハンドル、ドアベルトモールディング（ブラック）、アルミホイールです。ルーフもツートーンになっており、洗練されたスタイルとなりました

また、オプションのLEDフォグランプが標準装備化され、さらにウルバーノ専用となる販売店装着オプションが設定されており、ユーザーの好みに応じたカスタマイズが可能となっています。

設定された販売店装着オプションは、フェンダーエンブレム、ドアミラーステッカー、フロアマット、ステアリングエンブレム、スカッフプレート、プロジェクションイルミネーションの6点です。

これら6点すべてのオプションを選ぶことはもちろん、気に入ったアイテムを個別に選択することも可能です。

今回の一部改良のハイライトとしては6速MT車（1.5Lガソリン車・2WD）が新設定されたことが挙げられます。

さらに、新色となるツートーンカラーの「ブラック×マスタード」が採用されています。

一部改良モデルのウルバーノの車両本体価格は、230万7800円から299万4200円です（いずれも消費税込み）。待望の6速MT仕様は230万7800円であり、ウルバーノのなかではもっとも安価なグレードであることにも注目です。

なおZグレードと同一の仕様車と比較すると11万円の価格アップとなりますが、ウルバーノは、ブラック加飾された外装パーツや、通常ならオプションのツートンカラーやLEDフォグランプが装備されていることを考慮すると、むしろお買い得な設定といえるでしょう。

ちなみに、SUVの「ヤリスクロス」にも特別仕様車URBANOの設定があります。内容は同等です。

魅力的なパッケージを持つヤリスURBANO。最新の納期やユーザーの反響について、5月下旬に首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「ヤリスの特別仕様車URBANOおよびヤリスクロスURBANOともにご注文可能です。

せっかくの機会ということで、このモデル専用の販売店装着オプションをお選びになるお客様も多いですね。

ご納期関して、ヤリス、ヤリスクロスともにおおよそ6〜7ヶ月の見込みです」

今回、他のディーラーにも問い合わせてみました。

「ヤリスURBANOは年内ギリギリ、ヤリスクロスURBANOはおおよそ6〜7ヶ月の見込みです。

特別仕様車ということで台数の制限はありませんが、このモデル専用のアイテムも多く、その分人気が高いです」

ちなみに、トヨタの公式サイトではヤリスおよびヤリスクロスURBANOの専用ページはすでに閉鎖。カタログ落ちする可能性もありそうです。

人気モデルだけに、いまは注文できるけれど、半月先、1ヶ月先は分からない……といった状況です。記事が公開される時点で状況が変わっている可能性もあります。

とにかく、タイミングと勢いが大事なようです。