まだまだ強くなれる。ＤｅＮＡは５日のソフトバンク戦（横浜）に８―３で大勝。５月１３日の中日戦（横浜）以来、実に２３日ぶりの２連勝で借金を４まで減らした。

ほんの数日前まで豆鉄砲扱いされていたマシンガン打線は、いつの間にやら重機関銃どころか野戦砲へと化けつつある。

前夜４日の楽天戦（横浜）で７点差をひっくり返した劇的勝利の余韻が濃密に漂う中、相川ベイ打線はこの日も好調を持続した。０―１の３回無死一、二塁で打席に立った牧が、逆転の３号３ランをバックスクリーン左へたたき込み、あっさりスコアをひっくり返す。５回には１イニング３アーチの猛攻で計５点のビッグイニングを披露。長打力不足に悩み続けてきた打線は、今や完全に息を吹き返しつつある。

だが、それ以上に相川監督を安堵させたのは、この日の先発マウンドを託された篠木健太郎投手（２４）の快投だったのかもしれない。先発ローテに定着しつつある２年目右腕は、強力鷹打線を前にしてもひるまず、７回５安打１失点で２勝目をマーク。「なかなか先発が長いイニングを投げることができなかった中、十分な仕事をしてくれた」と指揮官も賛辞を送った。

深刻な先発投手の駒不足に悩んできたＤｅＮＡだが、５月３１日の西武戦（ベルーナ）では、山本とのトレードでソフトバンクから新加入した尾形が５回２安打無失点と及第点以上の好投を披露。ローテ陣の再整備にも、一定のメドが立ち始めた格好だ。

リーグ３位の１３Ｓをマークする守護神・山崎を筆頭に、レイノルズ（２４試合登板、防御率１・８０）、中川虎（１９試合登板、同１・４２）、ルイーズ（１８試合登板、同２・０８）とブルペン陣も充実している。火力を取り戻した打線、ゲームをつくる先発陣、終盤を締める救援陣――。ペナントレースを最後まで戦い抜くための役者は、徐々に手元へそろいつつある。

現在のセ・リーグはヤクルト、阪神、巨人の上位３チームが１・５差内にひしめく混戦模様。まずは前半戦終了までに借金を完済し、犹佑椎鱈瓩虜沌の海へ飛び込みたい。「カオス」「不確実性」「出たとこ勝負」なら、イケイケ軍団・ＤｅＮＡの真骨頂。熱狂の魔空間・ハマスタは、これ以上ない舞台装置だ。

２夜連続のヒーローとなった牧は「元々力があるチームですし、その中でただ盛り上がるだけでなく、しっかりやるべきこともやってチームは変わりつつある」と静かな自信をにじませた。まずはセ界をグチャグチャにかき回せ――。