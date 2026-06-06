サッカーの北中米Ｗ杯開幕（１１日）を前に、ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）ランキングで１位に返り咲いたアルゼンチンで、動揺の声が上がっている。

連覇を目指すアルゼンチン代表は、５日発表のＦＩＦＡランキングで１位となった。これについて同国メディア「オレ」は「予期せぬ出来事」とし、「選手たちにとって喜ばしいことではない」と報道した。

同メディアは「２０２５年９月に１位を明け渡して以来、再びトップの座に返り咲いた。これは一部の人々にとっては気まずいことかもしれない。というのも、残りの２試合の親善試合に勝利すれば、アルゼンチン代表はＦＩＦＡランク１位でワールドカップに臨むことになるが、皮肉なことに、これは『呪い』とみなされているからだ。実際、これまでランク１位でＷ杯に臨んだ代表チームは、いずれも優勝を果たせていない」と過去にＦＩＦＡランク１位は優勝できていないという不吉なデータを警戒した。

一方で、同メディアは開幕と同日の１１日にランキングが更新される予定と伝え「アルゼンチンが１位で臨むかどうかは、今後の親善試合の結果次第。まだ正式には確定していない」とあがいてみせた。

複雑な心境のようだ。