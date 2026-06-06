元銀行員でタレントの大川成美（３６）が爛好董璽献妊咼紂辞瓩泙任瞭擦里蠅鯡世した。

アクション女優、グラビアアイドルとしても活躍している大川は、ボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード」のグラマラス部門（５月１７日、神奈川・横須賀市内）に初出場して４位入賞を遂げた。

昨年末に大会デビューを決めてから週１、２回のペースでジムに通い始めた。「もとから動くのが大好きで、健康的で動けるきれいな体を作りたかったです。だからキックボクシングジムや、ヨガにも行きました」と明かす。

身長は１５７センチで、この半年間で筋量を増やしつつ１、２キロの減量に成功。食事面に関しては「白米の量を少し控えめにして、あとは和食で腸活を意識しました」とこだわりを語った。

その上で「今回出場を決めたのは、健康な体をいろんな人に目指してほしいなと。若い世代の方もご飯をちゃんと和食とかに変えて、皆さんに健康を勧めたくて。『こうなりたい』と思ってもらえたらいいなというので、出ました」と力説した。

健やかなボディメイクに励む大川が、憧れの的となりそうだ。