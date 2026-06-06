岡田准一×ロバート秋山竜次、綾小路翔＆あのちゃんとヤンキーファッションの聖地へ！ドラマ『木更津キャッツアイ』聖地巡礼も

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TBSで今年の4月からお昼のレギュラー番組として放送されている『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』。このたび、3ヵ月連続でゴールデン帯で放送されることが決定。その第1弾が6月10日20時54分から放送される（※一部地域を除く）。

■仲良しコンビがゴールデンSPでも大暴走

この番組は、岡田准一＆秋山竜次（ロバート）の仲良しふたりが、テストには出ないけど人生の役に立つ情報を、ときにはボケながら、ときには真面目に、全力で体験しながら学ぶバラエティ。

今回は、人気企画 “街シリーズ” 第3弾として、近年移住者が爆発的に増加しファミリー層にも大人気の再注目シティ「木更津」の魅力を徹底的に深掘り。野呂佳代を進行に迎え、あのちゃんら豪華ゲストとともに、木更津カルチャーの聖地をめぐる。

さらに、岡田が主演を務め、24年前にTBSで放送された伝説のドラマ『木更津キャッツアイ』の聖地巡礼も。綾小路翔、酒井若菜らドラマにゆかりのある豪華ゲストたちも続々と登場する。

■海の上で伝統のすだて漁に挑戦

木更津の人気の理由のひとつである「海の幸」にまつわる文化を体験するため、江戸時代から300年以上続く伝統の「すだて漁」に挑戦し、海のうえでとれたての魚をその場で贅沢に試食。

年間170万人以上が訪れる人気スポット「道の駅木更津 うまくたの里」では、ゲストのあのちゃんが合流し一緒に木更津を学ぶことに。はたして、大の野菜嫌いであるあのちゃんは、木更津のおいしい山の幸を食べられるようになるのか。

さらに、木更津PR大使を務める氣志團・綾小路翔も登場し、ヤンキーファッションの聖地と呼ばれる創業100年以上の老舗「あさひや木更津」へ。ヤンキー文化の意外な歴史を学んだり、お店の「売上ナンバーワンファッション」を探すクイズや「ヤンキー漢字クイズ」に挑戦したりと、独自の木更津カルチャーを全力で体験し学ぶ。

■岡田准一が酒井若菜と感動の再会

木更津といえば岡田が主演を務め、人気を博したドラマ『木更津キャッツアイ』の舞台。 ロケ地のひとつである八剱八幡神社で、岡田はモー子役の酒井若菜と感動の再会。放送から24年経った今だからこそ明かされる、キャッツメンバーとの初々しい撮影舞台裏も暴露される。

さらに、木更津市民の愛が詰まった「ぶっさんの墓」やお蕎麦屋さんへ転身した当時のスタッフとの再会など、今なお街に息づく『キャッツアイ』文化に岡田も感動。

そして、年間50万人以上が訪れる大人気リゾート「龍宮城スパホテル三日月」へ。「お客さんを飽きさせない」をコンセプトに、ホテル三日月の社長が自ら手掛けたプレミアムルームをテレビ初公開。オープン前のプレミアムルームを堪能する。

江戸時代から続く伝統の「すだて漁」からヤンキー文化の聖地まで、知られざる木更津カルチャーを掘り下げる、 “テストには出ないけど人生でちょっと得する”情報を全力で体験し学ぶ『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』ゴールデンSPは、6月10日20時54分から放送。

(C)TBS

■番組情報

TBS『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』

06/10（水）20:54～21:58 ※一部地域を除く

出演：岡田准一、秋山竜次（ロバート）

進行：野呂佳代

ゲスト：あの、綾小路翔（氣志團）、酒井若菜

■関連リンク

『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/imasarashirou_tbs/