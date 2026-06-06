俳優の眞栄田郷敦と板垣李光人が7月期のテレビ朝日ドラマ「大空港〜GATE24〜」（木曜後9・00）に出演する。

空港を舞台に、税関職員をはじめ、各省庁から集められた新設チーム「GATE24」が日本の平和と安全を守るために奮闘する物語。主演の趣里は鋭い観察眼で真実を見抜く新任の税関職員・森万智を演じる。

眞栄田は、「GATE24」のメンバーのひとり、超エリートの入国審査官・早見圭一郎役を演じる。法務省出身のキャリア官僚で将来の幹部候補でありながら、現場を知るために志願してメンバー入り。法とデータに基づいた“人の真実を射抜く力”を持つ。同局ドラマは初出演。「すごく真っすぐで責任感が強く、冷静で論理的なキャラクターだと思っています。ただ、過去にとある秘密を抱えていて、冷静さが冷めいているように見えてしまったり、正直すぎるがゆえに嫌味に聞こえてしまったりと、ズレのある役どころが面白いと思っています」と役の魅力について話した。

板垣は、チームメンバーの税関職員・松山篤志役を演じる。高卒で税関職員となったたたき上げの若手ホープ。税関の仕事に誇りを持ち、仕事理念が高すぎるあまりに融通が利かない一面も。負けず嫌いな性格も災いし、歩んできた道も性格も正反対の早見とはたびたび衝突することになっていく。

作品について「皆さんもなかなか知ることのない“税関”という場所で巻き起こる今まで見たことのないドラマになりそうな予感がしています」と期待。「税関職員の方々は、スピーディーに作業をしながらも、“安全を守る”という非常に重要な使命があり、ある種、殺気のようなものを持ち合わせているのかなと思っています。ドラマというフィクションではありますが、リアリティをもって演じていきたいです」と意気込んだ。