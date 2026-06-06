趣里主演7月期連ドラ『大空港』共演者第1弾 眞栄田郷敦＆板垣李光人が出演決定
俳優・趣里が主演を務める7月スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』（毎週木曜 後9：00）の第1弾共演者が発表された。超エリート入国審査官役に眞栄田郷敦、現場たたき上げの税関職員役に板垣李光人が決定した。
【写真】水谷豊と趣里が父娘初共演”を果たした映画の場面カット
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」（Global Airport Task Enforcement）を結成。法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも最強の門番として覚醒していく姿を爽やかに描く、痛快空港エンターテインメントドラマ。
眞栄田が演じるのは、そんな「GATE24」のメンバーのひとり、超エリートの入国審査官・早見圭一郎。彼は法務省出身のキャリア官僚で将来の幹部候補でありながら、現場を知るために志願してメンバー入りした、志高き人物。万智が鋭い観察眼でモノの真実を見抜く力に長けているのに対し、法とデータに基づいた人の真実を射抜く力の持ち主だ。冷静沈着で、制度や秩序を重んじるがゆえ、マイペースに我が道を進む万智にいら立つことも。責任の所在を明らかにするために自分の職務の領域を踏み越えず、自分の仕事だけを全うする。しかしそんな彼は、過去にとある秘密を抱えている。
板垣が演じるのは、「GATE24」のメンバーで万智と同じく税関職員の松山篤志。眞栄田演じるエリート・早見とは真逆、高卒で税関職員となったたたき上げの若手ホープ。税関の仕事に誇りを持ち、仕事理念が高すぎるあまりに融通が利かない一面も。負けず嫌いな性格も災いし、歩んできた道も性格も正反対の早見とはたびたび衝突することになる。
■眞栄田郷敦（早見圭一郎・役）コメント
――オファーを受けたときのお気持ち、また実際に脚本を読んだ感想を教えてください。
脚本で描かれるキャラクターが皆さん素敵だなと思いましたし、スペシャリストたちが集まっていろんな事件を解決していく展開がすごく面白く、ワクワクしました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？ また、空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
普段はあまり何も考えずに通過してしまいますが、脚本を読み、いろんな部署が関わっていることを知りました。各部署、さまざまな人たちが専門性と責任をもって仕事をしているということで、縦割り構造だからこその不自由さや、一方で、縦割り構造を壊すことによる責任の所在の線引きの難しさを知り、《GATE24》がそれをどう克服していくのか楽しみになりました。
――本作で演じられる早見圭一郎にどのような印象を持ちましたか？
早見は、すごく真っすぐで責任感が強く、冷静で論理的なキャラクターだと思っています。ただ、過去にとある秘密を抱えていて、冷静さが冷めいているように見えてしまったり、正直すぎるがゆえに嫌味に聞こえてしまったりと、ズレのある役どころが面白いと思っています。《GATE24》に影響されて変わっていく早見を演じていくのが楽しみです。
――万智を演じる趣里さんの印象がいかがですか？
すごく明るく、初対面の方との距離感の詰め方が印象的で、そんな姿が森万智と重なりました。近くで芝居をみられるのが楽しみですし、趣里さんと一緒にどういうシーンを作り上げられるのか非常に楽しみです。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
あまり知られていないであろう空港の裏側のスペシャリストたちが、ぶつかりながらもつながってゆき、空港で起こるさまざまな事件を解決に導くというワクワクするお話だと思うので、ぜひ見ていただきたいです。
■板垣李光人（松山篤志・役）コメント
――オファーを受けたときのお気持ち、また実際に脚本を読んだ感想を教えてください。
日本を守る“税関”を舞台にした作品は、ドキュメンタリーなどでは拝見したことはありますが、“税関”を題材にしたドラマ作品は過去あまり見たことがないので、連続ドラマとしてどんな作品になるか非常に楽しみでした。実際に脚本を読んでみると、さまざまな国の方々との会話劇も、また、《GATE24》の中で起こるやり取りも非常に面白く、早く現場へ行くのが楽しみになりました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？ また、空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
空港はよく利用させていただきますが、税関職員の方々は、スピーディーに作業をしながらも、“安全を守る”という非常に重要な使命があり、ある種、殺気のようなものを持ち合わせているのかなと思っています。ドラマというフィクションではありますが、リアリティをもって演じていきたいです。
――本作で演じられる松山篤志にどのような印象を持ちましたか？
卓越した視点と能力を持つ万智や、カリスマ的な存在である早見がいる中で、松山は一番普通。視聴者の方にとって一番感情移入しやすいキャラクターだと思っていますし、そこが魅力だと思います。
また、僕自身も楽しみにしているシーンですが、早見との小競り合いはクスっとしていただけると思うので、ぜひ楽しみにしていてほしいです。
――万智を演じる趣里さんの印象がいかがですか？
すごく優しそうで、柔らかい雰囲気を持っていらっしゃる方で、万智っぽさを感じました。松山は万智と同じ税関職員なので、松山が万智から刺激を貰って学ぶように、僕も現場で趣里さんからいろんな事を吸収させていただきたいです。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
皆さんもなかなか知ることのない“税関”という場所で巻き起こる今まで見たことのないドラマになりそうな予感がしています。この作品が、最後どういう着地をしていくのか、僕自身も楽しみにしているので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいです。この作品とともに、ヒリヒリできる、クスッともできる、そんな夜にしていただきたいです。
【写真】水谷豊と趣里が父娘初共演”を果たした映画の場面カット
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」（Global Airport Task Enforcement）を結成。法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも最強の門番として覚醒していく姿を爽やかに描く、痛快空港エンターテインメントドラマ。
板垣が演じるのは、「GATE24」のメンバーで万智と同じく税関職員の松山篤志。眞栄田演じるエリート・早見とは真逆、高卒で税関職員となったたたき上げの若手ホープ。税関の仕事に誇りを持ち、仕事理念が高すぎるあまりに融通が利かない一面も。負けず嫌いな性格も災いし、歩んできた道も性格も正反対の早見とはたびたび衝突することになる。
■眞栄田郷敦（早見圭一郎・役）コメント
――オファーを受けたときのお気持ち、また実際に脚本を読んだ感想を教えてください。
脚本で描かれるキャラクターが皆さん素敵だなと思いましたし、スペシャリストたちが集まっていろんな事件を解決していく展開がすごく面白く、ワクワクしました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？ また、空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
普段はあまり何も考えずに通過してしまいますが、脚本を読み、いろんな部署が関わっていることを知りました。各部署、さまざまな人たちが専門性と責任をもって仕事をしているということで、縦割り構造だからこその不自由さや、一方で、縦割り構造を壊すことによる責任の所在の線引きの難しさを知り、《GATE24》がそれをどう克服していくのか楽しみになりました。
――本作で演じられる早見圭一郎にどのような印象を持ちましたか？
早見は、すごく真っすぐで責任感が強く、冷静で論理的なキャラクターだと思っています。ただ、過去にとある秘密を抱えていて、冷静さが冷めいているように見えてしまったり、正直すぎるがゆえに嫌味に聞こえてしまったりと、ズレのある役どころが面白いと思っています。《GATE24》に影響されて変わっていく早見を演じていくのが楽しみです。
――万智を演じる趣里さんの印象がいかがですか？
すごく明るく、初対面の方との距離感の詰め方が印象的で、そんな姿が森万智と重なりました。近くで芝居をみられるのが楽しみですし、趣里さんと一緒にどういうシーンを作り上げられるのか非常に楽しみです。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
あまり知られていないであろう空港の裏側のスペシャリストたちが、ぶつかりながらもつながってゆき、空港で起こるさまざまな事件を解決に導くというワクワクするお話だと思うので、ぜひ見ていただきたいです。
■板垣李光人（松山篤志・役）コメント
――オファーを受けたときのお気持ち、また実際に脚本を読んだ感想を教えてください。
日本を守る“税関”を舞台にした作品は、ドキュメンタリーなどでは拝見したことはありますが、“税関”を題材にしたドラマ作品は過去あまり見たことがないので、連続ドラマとしてどんな作品になるか非常に楽しみでした。実際に脚本を読んでみると、さまざまな国の方々との会話劇も、また、《GATE24》の中で起こるやり取りも非常に面白く、早く現場へ行くのが楽しみになりました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？ また、空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
空港はよく利用させていただきますが、税関職員の方々は、スピーディーに作業をしながらも、“安全を守る”という非常に重要な使命があり、ある種、殺気のようなものを持ち合わせているのかなと思っています。ドラマというフィクションではありますが、リアリティをもって演じていきたいです。
――本作で演じられる松山篤志にどのような印象を持ちましたか？
卓越した視点と能力を持つ万智や、カリスマ的な存在である早見がいる中で、松山は一番普通。視聴者の方にとって一番感情移入しやすいキャラクターだと思っていますし、そこが魅力だと思います。
また、僕自身も楽しみにしているシーンですが、早見との小競り合いはクスっとしていただけると思うので、ぜひ楽しみにしていてほしいです。
――万智を演じる趣里さんの印象がいかがですか？
すごく優しそうで、柔らかい雰囲気を持っていらっしゃる方で、万智っぽさを感じました。松山は万智と同じ税関職員なので、松山が万智から刺激を貰って学ぶように、僕も現場で趣里さんからいろんな事を吸収させていただきたいです。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
皆さんもなかなか知ることのない“税関”という場所で巻き起こる今まで見たことのないドラマになりそうな予感がしています。この作品が、最後どういう着地をしていくのか、僕自身も楽しみにしているので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいです。この作品とともに、ヒリヒリできる、クスッともできる、そんな夜にしていただきたいです。