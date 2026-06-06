◇交流戦 ソフトバンク3─8DeNA（2026年6月5日 横浜）

交流戦優勝へ突き進んでいるソフトバンクに激震だ。山本祐大捕手（27）が「左有鉤（ゆうこう）骨疲労骨折」のため6日に出場選手登録を抹消されることになった。

山本祐は3日の中日戦で左手首の痛みを訴えて途中交代し、名古屋市内の病院で検査を受けていた。4日の同戦は欠場し、5日のDeNA戦の試合前練習でシートノックには参加し、ベンチ入りもしていたが、2試合連続で欠場。そして骨折が判明して無念の離脱となった。

5月12日にDeNAからトレード加入して以降、投手陣を好リードしてきた。打っても14試合で打率・349、2本塁打、9打点の好成績をマークしていただけに痛すぎる事態となった。

貢献度はそれだけにとどまらない。チームは交流戦8勝2敗で首位を走る。セ・リーグを熟知している存在として原動力になってきた。それだけに小久保監督は残りの交流戦期間も1軍に同行させる方針を明言。「（福岡に）帰らず帯同させます。セ・リーグの情報をいっぱい持っていて、もの凄く重宝しているので」と話した。

プレーこそできないが、指揮官は頭脳面での頼もしい“戦力”として期待を込めた。