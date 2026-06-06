『10回切って倒れない木はない』ミンソク（志尊淳）、命の危機 第9話あらすじ
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）の第9話が、あす7日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【番組カット】ライバルだったが…仲良くなったミンソク（志尊淳）＆拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波乱万丈な純愛ラブストーリーとなる。
幸せをつかみかけたミンソクに、命の危機が迫る。理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊）は、自分を韓国から追い出した養兄･ヒスン（キム・ドワン）との確執を解消。ヒスンは今までミンソクを見捨てたフリをしながら、ミンソクにかけられていた横領の疑いを晴らすために証拠集めをしていたのだった。これからは兄弟で一緒にファングムホテルグループを守っていきたいというヒスンの思いを受け止めたミンソクは、ようやく自分の居場所を取り戻し、約束通り、離れていた恋人・河瀬桃子（仁村紗和）を迎えに行く。
その矢先、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）が暴走。溺愛する息子のヒスンが裏でミンソクのために動いていた事実を知り、憎しみを募らせ、ナイフでミンソクを刺してしまう。
意識不明の重体で山城記念病院に運ばれたミンソクは、肝臓を大きく損傷し、一刻を争う危険な状態に。激しく動揺する桃子は、幼なじみの山城拓人（京本大我）に泣きすがる。ミンソクを救おうとする拓人が、予期せぬ行動に出る。
【番組カット】ライバルだったが…仲良くなったミンソク（志尊淳）＆拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波乱万丈な純愛ラブストーリーとなる。
幸せをつかみかけたミンソクに、命の危機が迫る。理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊）は、自分を韓国から追い出した養兄･ヒスン（キム・ドワン）との確執を解消。ヒスンは今までミンソクを見捨てたフリをしながら、ミンソクにかけられていた横領の疑いを晴らすために証拠集めをしていたのだった。これからは兄弟で一緒にファングムホテルグループを守っていきたいというヒスンの思いを受け止めたミンソクは、ようやく自分の居場所を取り戻し、約束通り、離れていた恋人・河瀬桃子（仁村紗和）を迎えに行く。
意識不明の重体で山城記念病院に運ばれたミンソクは、肝臓を大きく損傷し、一刻を争う危険な状態に。激しく動揺する桃子は、幼なじみの山城拓人（京本大我）に泣きすがる。ミンソクを救おうとする拓人が、予期せぬ行動に出る。