タツキ（町田啓太）＆優（比嘉愛未）、壊れかけた関係を修復 『タツキ先生は甘すぎる！』第9話あらすじ
俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）第9話が、きょう6日に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。
【場面写真】ドラマ初出演！MON7Aが『ユナカイ』OB役で登場
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
元妻・藤永優（比嘉愛未）の寝室のドアを外から激しく蹴りつけ、自宅で暴れる蒼空（山岸想）。必死に止めようとするタツキに、蒼空は「あんたに関係ねえだろ…来んなよ！」と暴言を吐いてつかみかかり、そのまま自室へと引きこもってしまう。
そんな中、タツキからの電話を受けて藤永宅へと急行する三雲（江口洋介）としずく。ただならぬ状況に、こういう時は距離を取った方がいいと、優を『ユカナイ』に行かせることに。アジっちゃん（藤本美貴）は、「今夜は三雲としずくに蒼空のことを任せよう」と、傷ついた2人の心に寄り添うように優しく促す。
優によると、蒼空は飛び降りをした後ぐらいから、次第に手を上げるようになったという。蒼空が気に障ることがあるたびに母・優へ手を上げていたという衝撃の事実が明らかになり、タツキはかける言葉すら見つけられない。優の手首に残された痛々しいあざを見つけたタツキは、これまでその苦しみに気づくことができなかった己の至らなさを激しく悔い、「ごめん…」と深く頭を下げるのだった。
三雲の提案により、タツキと優は共通の思い出を見ながらお互いの思いを共有しあう「シェアリング」を試みることに。家族の記憶の品々を頼りに、再び向き合う勇気を探し始める。家族のこれまでの歩みを振り返ることで、壊れかけた関係を修復する突破口が見出せるのか。
【場面写真】ドラマ初出演！MON7Aが『ユナカイ』OB役で登場
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
そんな中、タツキからの電話を受けて藤永宅へと急行する三雲（江口洋介）としずく。ただならぬ状況に、こういう時は距離を取った方がいいと、優を『ユカナイ』に行かせることに。アジっちゃん（藤本美貴）は、「今夜は三雲としずくに蒼空のことを任せよう」と、傷ついた2人の心に寄り添うように優しく促す。
優によると、蒼空は飛び降りをした後ぐらいから、次第に手を上げるようになったという。蒼空が気に障ることがあるたびに母・優へ手を上げていたという衝撃の事実が明らかになり、タツキはかける言葉すら見つけられない。優の手首に残された痛々しいあざを見つけたタツキは、これまでその苦しみに気づくことができなかった己の至らなさを激しく悔い、「ごめん…」と深く頭を下げるのだった。
三雲の提案により、タツキと優は共通の思い出を見ながらお互いの思いを共有しあう「シェアリング」を試みることに。家族の記憶の品々を頼りに、再び向き合う勇気を探し始める。家族のこれまでの歩みを振り返ることで、壊れかけた関係を修復する突破口が見出せるのか。