須田慎一郎氏、「食料品消費税1％案」に怒り…「これから本当の全面戦争が始まる」 『そこまで言って委員会NP』増刊号
きょう6日午前9時25分から読売テレビ「そこまで言って委員会NP増刊号『2026年上半期 ザ・ワーストテン』」を放送する。
【番組カット】ドレス姿でMCを務める黒木千晶アナ
毎週日曜放送の人気番組『そこまで言って委員会 NP』の「増刊号」。今回は「2026年上半期 最悪ニュース ザ・ワーストテン」というテーマで、全国の老若男女 1000人にとったアンケートをもとに作成された、「上半期に話題となった、どうにも納得がいかないニュースランキング」を発表する。
スタジオには、委員会パネリストとしておなじみの門田隆将、須田慎一郎、竹田恒泰、丸田佳奈の4人が集結。行方が気になる消費減税や、過去最低を記録した出生率、悪化している日中関係、辺野古沖転覆事故など、次々と納得のいかないニュースが発表される中、パネリストたちは徐々にヒートアップしていき、「財務省の官僚、出てこい！」、「マスコミもマスコミなんだよ！」、「政治家のやってることが少子化対策としてどうなの！」と、忖度なしの言いたい放題の展開に（!?）。
各パネラーが、「発表されたランキングの中でも特に納得のいかないニュース」を選んでいく中、「自転車違反に青切符」、「年金・社会保障問題」など身近な話題の中で門田が選んだのは、「なかなか実現しない食料品消費税ゼロ」というニュース。これは衆院選の公約であり、高市政権の支持率維持のためにも実現はするだろうという見方を示すも、このニュースで気になるのが、最近浮上してきた「食料品消費税1％案」。「これについては腹立ってるんですよ！」という須田は、財務省が減税や税額控除を見送り、現金給付だけにしようと暗躍しているとブチギレ。さらに「これから消費税を0％にできるかできないか、本当の全面戦争が始まる。財務省の官僚、見てたらちょっと出てこい！この野郎！」とますますヒートアップする。そんな中、野村明大は「財務省が悪いとおっしゃるのはわかるけど、もっと早い段階で、高市さんがトップダウンすればもっと早く進めたんじゃないか」と素朴な疑問をぶつけるが…。
それぞれが思う存分怒りをぶちまけるなか、いよいよワースト1位が発表される！果たして2026年上半期、日本国民が一番怒った“最悪なニュース”とは（!?）。
【出演者】
＜MC＞
黒木千晶（読売テレビアナウンサー）
野村明大（読売テレビアナウンサー）
＜パネラー＞
門田隆将（作家・ジャーナリスト）
須田慎一郎（経済ジャーナリスト）
竹田恒泰（作家）
丸田佳奈 （産婦人科医・タレント）
【番組カット】ドレス姿でMCを務める黒木千晶アナ
毎週日曜放送の人気番組『そこまで言って委員会 NP』の「増刊号」。今回は「2026年上半期 最悪ニュース ザ・ワーストテン」というテーマで、全国の老若男女 1000人にとったアンケートをもとに作成された、「上半期に話題となった、どうにも納得がいかないニュースランキング」を発表する。
各パネラーが、「発表されたランキングの中でも特に納得のいかないニュース」を選んでいく中、「自転車違反に青切符」、「年金・社会保障問題」など身近な話題の中で門田が選んだのは、「なかなか実現しない食料品消費税ゼロ」というニュース。これは衆院選の公約であり、高市政権の支持率維持のためにも実現はするだろうという見方を示すも、このニュースで気になるのが、最近浮上してきた「食料品消費税1％案」。「これについては腹立ってるんですよ！」という須田は、財務省が減税や税額控除を見送り、現金給付だけにしようと暗躍しているとブチギレ。さらに「これから消費税を0％にできるかできないか、本当の全面戦争が始まる。財務省の官僚、見てたらちょっと出てこい！この野郎！」とますますヒートアップする。そんな中、野村明大は「財務省が悪いとおっしゃるのはわかるけど、もっと早い段階で、高市さんがトップダウンすればもっと早く進めたんじゃないか」と素朴な疑問をぶつけるが…。
それぞれが思う存分怒りをぶちまけるなか、いよいよワースト1位が発表される！果たして2026年上半期、日本国民が一番怒った“最悪なニュース”とは（!?）。
【出演者】
＜MC＞
黒木千晶（読売テレビアナウンサー）
野村明大（読売テレビアナウンサー）
＜パネラー＞
門田隆将（作家・ジャーナリスト）
須田慎一郎（経済ジャーナリスト）
竹田恒泰（作家）
丸田佳奈 （産婦人科医・タレント）