須田慎一郎氏、「食料品消費税1％案」に怒り…「これから本当の全面戦争が始まる」 『そこまで言って委員会NP』増刊号

須田慎一郎氏、「食料品消費税1％案」に怒り…「これから本当の全面戦争が始まる」 『そこまで言って委員会NP』増刊号