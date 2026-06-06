『日プ新世界』きょうデビューメンバー決定 地上波放送も【ファイナリストプロフィール掲載】
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の最終回が、きょう6日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメンバーが発表される。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
ファイナルとなる6日は、午後0時30分からの「FINAL（第一部）」では、「デビュー評価」ステージを準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusにて配信。午後1時30分から午後3時25分の「FINAL（第二部）」は、日本テレビ系列での生放送、Lemino、Mnet Plusでの生配信となり、「デビュー評価」ステージと順位発表式の模様を届け、デビューメンバーが誕生する。
なお、国民プロデューサー＆SEKAI プロデューサーによる投票「SHINSEKAI投票」は、きょう6日午前7時まで。さらに、きょう6日のファイナル（最終回）番組中に最終の投票が行われ、デビューする12人が決定する。この投票でも日本国内では国民投票、Lemino投票、日本国外からはMnet Plusでの投票が可能となる。
【ファイナリスト一覧】
※「第3回順位発表式」順位順
■SHINHAENG（オ・シンヘン）
生年月日：2004/05/03
出身地：モクポ
身長：177
趣味：サッカー
特技：思いやり
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：おバカなワンちゃん
優しく透き通る歌声を武器に、グループバトル、ポジション評価、コンセプト評価のすべてでメインボーカルを担当。ポジション評価、コンセプト評価では1位を獲得した実力者である。さわやかな魅力から堕天使のような妖しさまで自在に表現し、その振り幅で視聴者を魅了している。ふとした瞬間に飛び出すユーモアも、多くの視聴者を惹きつける理由のひとつ。
■YURA（安部結蘭）
生年月日：2005/06/16
出身地：茨城県
身長：175
趣味：語学を学んで実践すること
特技：ピアノ、習字
MBTI：ISTP
私を表すキーワード：幸せの青い鳥
PICKUSとして活動し、サバイバル番組『PROJECT 7』にも出演。テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」ではセンターに選ばれたオールラウンダー。何度悔しい想いを経験しても、そのたびに立ち上がり、自分を磨き続けてきた努力家。トレーナー・仲宗根梨乃の言葉をきっかけに肩の力が抜け、これまでの鋭さに“柔らかさ”が加わったことで、さらに華のある存在へと進化している。
■YOSHIKI（矢田佳暉）
生年月日：2004/06/18
出身地：奈良県
身長：177
趣味：マカロン作り、ギター
特技：バク転、ルービックキューブ
MBTI：ENFP
私を表すキーワード：令和のリトルプリンス
『現役歌王JAPAN』にも出演していた圧倒的ボーカル。甘いビジュアルとはギャップのある低音ボイスが魅力で、一度聴くとクセになる存在。オーディション期間中にはダンスのキレも増し、パフォーマーとしても急成長中。コンセプト評価「Meko（ねこ）」では、中毒性のあるかわいさを爆発させ、新たな一面を見せた。
■KOSUKE（照井康祐）
生年月日：2007/12/02
出身地：千葉県
身長：174
趣味：好きなアーティストのLIVE映像を見ること
特技：ダンス、ラップ
MBTI：ISTP
私を表すキーワード：変幻自在
テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」ではラップパートを担当。楽曲のポイントごとに見せる印象的な表情も大きな魅力だ。フレッシュでキュートな雰囲気と、ステージ上で放つ圧倒的なパフォーマンス力を両立。さらに、努力を惜しまない高いプロ意識でも視聴者を惹きつけている。
■RYOGA（飯塚亮賀）
生年月日：2005/01/21
出身地：群馬県
身長：175
趣味：アニメ鑑賞、サッカー、ゲーム
特技：サッカーボールを頭の上に乗せて歩くこと
MBTI：INTP
私を表すキーワード：ヲタク
サッカー少年として育ち、歌・ダンス未経験のままオーディションに挑戦。実力不足に涙を流しながらも、その悔しさと真正面から向き合い、成長を遂げている。クールなビジュアルからは想像できない甘い歌声で、ぽわぽわとした話し方や、初々しさあふれる愛嬌も魅力で、気づけば応援したくなる“愛され原石”。
■SIYOUNG（パク・シヨン）
生年月日：2003/05/06
出身地：キョンギド
身長：178
趣味：写真編集、デザイン、動画編集、映画鑑賞、音楽鑑賞、想像すること
特技：写真編集、動画編集、作曲、振り付け、ジョーダン（ブレイクダンスの技）
MBTI：INFP
私を表すキーワード：白色の絵の具
MIRAEとして活動していた経歴を持つ実力者。表現力あふれるダンスとブレない歌声を武器に、振り付け制作までこなす。ストイックにチームを引っ張るリーダーシップも魅力で、ステージでは圧倒的な存在感を放つ。一方で、「バチバチ」「吾輩」「それがしが？」など、独特すぎる日本語センスでも愛されている。
■RICKEY（チェン・リッキー）
生年月日：2006/02/09
出身地：新竹
身長：178
趣味：筋トレ、歌、ダンス
特技：人体コマ
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：皆を明るく照らす太陽
『BOYS II PLANET』から続けての挑戦となった実力者。周囲を自然と笑顔にする、太陽のような存在だ。トレードマークだった襟足をばっさり切り、短髪にイメージチェンジして臨んだポジション評価「Natural」では、ファーストカットで視聴者を虜にした。「第3回順位発表式」では、国内投票1位を獲得し、「僕のパスポート没収してください」という名言も誕生。愛嬌とスター性を兼ね備えた、“太陽系アイドル”。
■ISSA（柳谷伊冴）
生年月日：2005/03/10
出身地：群馬県
身長：177
趣味：服を見ること、美味しいものを食べること
特技：スポーツ、炭酸早飲み
MBTI：INFP
私を表すキーワード：優挑（優しさと温かさを持ちながら挑戦し続ける）
グループ評価でのENHYPEN「Bite Me」で披露した“おしゃれボイス”をきっかけに注目を集めた元高校球児ボーカル。歌でチームを引っ張り、実力者ぞろいの“アベンジャーチーム”を打ち破った存在としても印象を残している。本人いわく、その圧倒的な声量は野球で培われたもの。“ペテルギッサ”の愛称で親しまれるなど、実力と愛され力を兼ね備えた存在。
■YUKI（後藤結）
生年月日：2007/12/24
出身地：神奈川県
身長：180
趣味：観察
特技：ロックダンス
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：未完成
「男は黙って原キー」など、思わずクセになる“バズりワード”を生み出すセンスの持ち主。どんな状況もポジティブに変換しながら、ひたむきに努力を重ねている。ストイックな“シヨン式トレーニング”にも必死に食らいつく後輩力と、向上心あふれる姿勢も魅力。気づけば応援したくなる“ポジティブ変換型努力モンスター”。
■K.DAIKI（加藤大樹）
生年月日：2004/10/08
出身地：愛知県
身長：178
趣味：衣装作り、メイク、緑色集め
特技：パフェ作り
MBTI：ENTP
私を表すキーワード：緑のプリンス
サバイバル番組『MAKEMATE1』出身。「ミドリ」の愛称で親しまれる愛されキャラ。テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」では、髪の毛まで意のままに操るようなパフォーマンスを披露し、一気に注目を集めた。歌、ダンスの実力はもちろん、韓国語も堪能で、場を明るくするムードメーカー的存在。どんなときもポジティブさを忘れない“ギャルマインド”も持ち味のひとつ。
■K.TAKUTO（熊部拓斗）
生年月日：2004/09/06
出身地：大阪府
身長：182
趣味：アイドル
特技：ワンタイムパスコード覚えること、モノマネ
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：ベアーズ王国王子
アイドルになるために、持てる手札をすべて使いこなす秀才。現役慶大生という一面を持ちながら、“ベアーズ王国国王”として「一生離れへんで」と約束するなど、唯一無二の存在感を放つ。用意周到を超える努力家であり、ワイルド、爽やか、ダークまで完璧にこなすコンセプト消化能力も圧巻。恐るべき自己プロデュース力を誇る。
■RYUJI（杉山竜司）
生年月日：2006/07/07
出身地：埼玉県
身長：182
趣味：音楽を聴くこと、歌うこと、MV鑑賞、サッカーゲーム
特技：感情を込めて歌を歌うこと
MBTI：ENFP
私を表すキーワード：変幻自在
グループバトル「Energetic」で響かせた高音パートをきっかけに、その歌声の虜になる視聴者が続出。金髪のワイルドなビジュアルとは裏腹に、コロコロ変わる豊かな表情も魅力のひとつだ。さらに、ふとした瞬間に見せる母思いな一面とのギャップにも惹きつけられる。
■OSUKE（土田央修）
生年月日：2003/05/15
出身地：愛知県
身長：164
趣味：猫と遊ぶ、読書、ダンス、長風呂
特技：自己管理、右手がずっと勝つじゃんけん、車が高速で通り過ぎる時の音、みんなの写真を撮る
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：克己心
練習生期間0ヶ月で『BOYS PLANET』に出演した経歴を持つ。満を持して再挑戦となった今回は、ロイヤルAを獲得。歌、ダンス、ラップすべてで高い実力を誇るだけでなく、ステージ上で自然と視線を奪う“天性のアイドル力”も持ち合わせている。細部まで沼ポイントが張り巡らされたチッケムは、一度見始めると抜け出せない。
■TOWA（濱田永遠）
生年月日：2007/06/05
出身地：兵庫県
身長：175
趣味：ゲーム、自転車に乗る
特技：ワーム、お腹を膨らませる、ラップ
MBTI：ESFP
私を表すキーワード：フェニックス
愛嬌たっぷりな話し方と、ふんわりとした笑顔が魅力。しかし、ひとたびステージに立つと空気は一変。唯一無二の存在感を放つ“憑依型マルチリンガルラッパー”へと変貌する。そのギャップで、多くの視聴者を惹きつけている。なお、ファイナル前日には19歳の誕生日を迎えた。
■KEITO（小野慶人）
生年月日：2000/07/25
出身地：高知県
身長：172
趣味：美容、自分磨き、自炊、推し活
特技：継続、野球、ギター、頬の皮膚を伸ばせる
MBTI：ENTJ
私を表すキーワード：マラソンランナー
ダンス未経験ながらオーディションに挑戦。コンセプト評価では慣れないダンスに涙を流しながらも、最後まで食らいつき、ひたむきに努力を重ねた。ひと際目を引くビジュアルに加え、そこから繰り出される“おしゃれな歌声”も大きな魅力。儚さと芯の強さをあわせ持つ、最年長ファイナリスト。
■KOSHIRO（青沼昂史朗）
生年月日：2006/02/20
出身地：北海道
身長：179
趣味：怪談を聞く、ホラー映画を見る、クレーンゲーム
特技：あっち向いてホイで勝つ、弓道、クレーンゲーム
MBTI：INFP
私を表すキーワード：色白
練習生候補からここまで勝ち残ってきた努力家。未経験ながらも回を追うごとに進化を続け、透き通る歌声や、丁寧かつ力強いダンスで存在感を放っている。さらに、変幻自在な表情や優しい笑顔、そして相手の気持ちに寄り添える温かな性格も大きな魅力。気づけば応援したくなる存在だ。
■YUMA（岡田侑磨）
生年月日：2006/03/15
出身地：埼玉県
身長：177
趣味：服、ゲーム
特技：運動
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：貪欲
回を追うごとに注目を集め、初回順位47位から勝ち上がってきた。クールなビジュアルと美しい佇まいを活かし、華やかなステージを作り上げる存在。その一方で、周囲をよく見て練習生たちを気遣う優しさにあふれた人柄も魅力。セミファイナルおよびファイナル進出決定時には、多くの練習生が自然と集まるほどの人望の厚さも見せた。
■CHISATO（小林千悟）
生年月日：2004/02/03
出身地：東京都
身長：173
趣味：サイクリング
特技：ダンス、テニス
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：素直
ステージでひと際目を引く美しいダンスが持ち味。兄・小林大悟は『日プ2』に参加するも、ファイナルで惜しくも落選。兄が果たせなかった“『日プ』デビュー”を背負い、奮闘を続けている。オーストラリアで1位、中国で2位を獲得するなど、グローバル人気も高いメインダンサー。さらに、メンバーを献身的に支える姿も視聴者の心をつかんでいる。
■ADAM（アダム・ナガイ）
出身地：ホノルル
身長：172
趣味：ギター、作詞・編曲、プロデュース、香水あつめ、カフェ巡り
特技：作詞作曲、ギター、アカペラ歌唱
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：Thoughtful
レベル分けテストの時点で、その圧倒的な歌声に大きな注目が集まった。音楽を心から愛し、そして音楽にも愛された存在であり、作詞・作曲までこなすクリエイティブなプロデューサータイプ。アメリカ・ヨーロッパを中心にグローバルな人気も誇る。さらに、回を追うごとに上達していく、なめらかな日本語にも注目が集まっている。
■GOTEN（倉橋吾槙）
生年月日：2004/11/05
出身地：愛知県
身長：172
趣味：映画鑑賞
特技：リルを早く言うこと
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：笑顔
番組放送前から、テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」推しカメラで披露したフリースタイルが話題に。ダンス歴はまだ短いながらも、ひと目で惹きつける華のあるパフォーマンスを見せている。さらに、楽曲ごとに空気を変える豊かな表情管理も魅力。伸びしろあふれる存在として注目を集めている。
■KO.REN（小清水蓮）※グローバルランカー
生年月日：2006/04/10
出身地：宮崎県
身長：170
趣味：ゲーム、アニメ鑑賞、サッカー
特技：水泳
MBTI：ESFP
私を表すキーワード：猫
3回連続でグローバルランカーの座を守り抜いた。天使のような存在感で多くの視聴者を魅了する一方、早朝から自主練に励むなど、ひたむきな努力を惜しまない姿も大きな魅力だ。コンセプト評価「Neko（ねこ）」では、細部まで“かわいい”を詰め込んだ、完成度の高いプロアイドルぶりを発揮した。
■HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）※グローバルランカー
生年月日：2004/01/13
出身地：ソウル
身長：177
趣味：ラップメイキング
特技：タットダンス、ワットダンス、振付（パフォーマンスディレクティング）、フリースタイルダンス
MBTI：ENTP
私を表すキーワード：Artistic Moment
PICKUSとして活動していた経歴を持つ実力派。武器は、一度見たら忘れられないタッティングダンス。抜群のスキルを誇り、コンセプト評価では放出先グループのリーダーとして、ダンス面からチームを引っ張った。“タッティングの悪魔と契約している”とも言われるほどの表現力を持つ。一方で、日本アニメ好きな一面もあり、振り付けやコメントに“オタク心”が隠れているのも魅力。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
なお、国民プロデューサー＆SEKAI プロデューサーによる投票「SHINSEKAI投票」は、きょう6日午前7時まで。さらに、きょう6日のファイナル（最終回）番組中に最終の投票が行われ、デビューする12人が決定する。この投票でも日本国内では国民投票、Lemino投票、日本国外からはMnet Plusでの投票が可能となる。
【ファイナリスト一覧】
※「第3回順位発表式」順位順
■SHINHAENG（オ・シンヘン）
生年月日：2004/05/03
出身地：モクポ
身長：177
趣味：サッカー
特技：思いやり
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：おバカなワンちゃん
優しく透き通る歌声を武器に、グループバトル、ポジション評価、コンセプト評価のすべてでメインボーカルを担当。ポジション評価、コンセプト評価では1位を獲得した実力者である。さわやかな魅力から堕天使のような妖しさまで自在に表現し、その振り幅で視聴者を魅了している。ふとした瞬間に飛び出すユーモアも、多くの視聴者を惹きつける理由のひとつ。
■YURA（安部結蘭）
生年月日：2005/06/16
出身地：茨城県
身長：175
趣味：語学を学んで実践すること
特技：ピアノ、習字
MBTI：ISTP
私を表すキーワード：幸せの青い鳥
PICKUSとして活動し、サバイバル番組『PROJECT 7』にも出演。テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」ではセンターに選ばれたオールラウンダー。何度悔しい想いを経験しても、そのたびに立ち上がり、自分を磨き続けてきた努力家。トレーナー・仲宗根梨乃の言葉をきっかけに肩の力が抜け、これまでの鋭さに“柔らかさ”が加わったことで、さらに華のある存在へと進化している。
■YOSHIKI（矢田佳暉）
生年月日：2004/06/18
出身地：奈良県
身長：177
趣味：マカロン作り、ギター
特技：バク転、ルービックキューブ
MBTI：ENFP
私を表すキーワード：令和のリトルプリンス
『現役歌王JAPAN』にも出演していた圧倒的ボーカル。甘いビジュアルとはギャップのある低音ボイスが魅力で、一度聴くとクセになる存在。オーディション期間中にはダンスのキレも増し、パフォーマーとしても急成長中。コンセプト評価「Meko（ねこ）」では、中毒性のあるかわいさを爆発させ、新たな一面を見せた。
■KOSUKE（照井康祐）
生年月日：2007/12/02
出身地：千葉県
身長：174
趣味：好きなアーティストのLIVE映像を見ること
特技：ダンス、ラップ
MBTI：ISTP
私を表すキーワード：変幻自在
テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」ではラップパートを担当。楽曲のポイントごとに見せる印象的な表情も大きな魅力だ。フレッシュでキュートな雰囲気と、ステージ上で放つ圧倒的なパフォーマンス力を両立。さらに、努力を惜しまない高いプロ意識でも視聴者を惹きつけている。
■RYOGA（飯塚亮賀）
生年月日：2005/01/21
出身地：群馬県
身長：175
趣味：アニメ鑑賞、サッカー、ゲーム
特技：サッカーボールを頭の上に乗せて歩くこと
MBTI：INTP
私を表すキーワード：ヲタク
サッカー少年として育ち、歌・ダンス未経験のままオーディションに挑戦。実力不足に涙を流しながらも、その悔しさと真正面から向き合い、成長を遂げている。クールなビジュアルからは想像できない甘い歌声で、ぽわぽわとした話し方や、初々しさあふれる愛嬌も魅力で、気づけば応援したくなる“愛され原石”。
■SIYOUNG（パク・シヨン）
生年月日：2003/05/06
出身地：キョンギド
身長：178
趣味：写真編集、デザイン、動画編集、映画鑑賞、音楽鑑賞、想像すること
特技：写真編集、動画編集、作曲、振り付け、ジョーダン（ブレイクダンスの技）
MBTI：INFP
私を表すキーワード：白色の絵の具
MIRAEとして活動していた経歴を持つ実力者。表現力あふれるダンスとブレない歌声を武器に、振り付け制作までこなす。ストイックにチームを引っ張るリーダーシップも魅力で、ステージでは圧倒的な存在感を放つ。一方で、「バチバチ」「吾輩」「それがしが？」など、独特すぎる日本語センスでも愛されている。
■RICKEY（チェン・リッキー）
生年月日：2006/02/09
出身地：新竹
身長：178
趣味：筋トレ、歌、ダンス
特技：人体コマ
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：皆を明るく照らす太陽
『BOYS II PLANET』から続けての挑戦となった実力者。周囲を自然と笑顔にする、太陽のような存在だ。トレードマークだった襟足をばっさり切り、短髪にイメージチェンジして臨んだポジション評価「Natural」では、ファーストカットで視聴者を虜にした。「第3回順位発表式」では、国内投票1位を獲得し、「僕のパスポート没収してください」という名言も誕生。愛嬌とスター性を兼ね備えた、“太陽系アイドル”。
■ISSA（柳谷伊冴）
生年月日：2005/03/10
出身地：群馬県
身長：177
趣味：服を見ること、美味しいものを食べること
特技：スポーツ、炭酸早飲み
MBTI：INFP
私を表すキーワード：優挑（優しさと温かさを持ちながら挑戦し続ける）
グループ評価でのENHYPEN「Bite Me」で披露した“おしゃれボイス”をきっかけに注目を集めた元高校球児ボーカル。歌でチームを引っ張り、実力者ぞろいの“アベンジャーチーム”を打ち破った存在としても印象を残している。本人いわく、その圧倒的な声量は野球で培われたもの。“ペテルギッサ”の愛称で親しまれるなど、実力と愛され力を兼ね備えた存在。
■YUKI（後藤結）
生年月日：2007/12/24
出身地：神奈川県
身長：180
趣味：観察
特技：ロックダンス
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：未完成
「男は黙って原キー」など、思わずクセになる“バズりワード”を生み出すセンスの持ち主。どんな状況もポジティブに変換しながら、ひたむきに努力を重ねている。ストイックな“シヨン式トレーニング”にも必死に食らいつく後輩力と、向上心あふれる姿勢も魅力。気づけば応援したくなる“ポジティブ変換型努力モンスター”。
■K.DAIKI（加藤大樹）
生年月日：2004/10/08
出身地：愛知県
身長：178
趣味：衣装作り、メイク、緑色集め
特技：パフェ作り
MBTI：ENTP
私を表すキーワード：緑のプリンス
サバイバル番組『MAKEMATE1』出身。「ミドリ」の愛称で親しまれる愛されキャラ。テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」では、髪の毛まで意のままに操るようなパフォーマンスを披露し、一気に注目を集めた。歌、ダンスの実力はもちろん、韓国語も堪能で、場を明るくするムードメーカー的存在。どんなときもポジティブさを忘れない“ギャルマインド”も持ち味のひとつ。
■K.TAKUTO（熊部拓斗）
生年月日：2004/09/06
出身地：大阪府
身長：182
趣味：アイドル
特技：ワンタイムパスコード覚えること、モノマネ
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：ベアーズ王国王子
アイドルになるために、持てる手札をすべて使いこなす秀才。現役慶大生という一面を持ちながら、“ベアーズ王国国王”として「一生離れへんで」と約束するなど、唯一無二の存在感を放つ。用意周到を超える努力家であり、ワイルド、爽やか、ダークまで完璧にこなすコンセプト消化能力も圧巻。恐るべき自己プロデュース力を誇る。
■RYUJI（杉山竜司）
生年月日：2006/07/07
出身地：埼玉県
身長：182
趣味：音楽を聴くこと、歌うこと、MV鑑賞、サッカーゲーム
特技：感情を込めて歌を歌うこと
MBTI：ENFP
私を表すキーワード：変幻自在
グループバトル「Energetic」で響かせた高音パートをきっかけに、その歌声の虜になる視聴者が続出。金髪のワイルドなビジュアルとは裏腹に、コロコロ変わる豊かな表情も魅力のひとつだ。さらに、ふとした瞬間に見せる母思いな一面とのギャップにも惹きつけられる。
■OSUKE（土田央修）
生年月日：2003/05/15
出身地：愛知県
身長：164
趣味：猫と遊ぶ、読書、ダンス、長風呂
特技：自己管理、右手がずっと勝つじゃんけん、車が高速で通り過ぎる時の音、みんなの写真を撮る
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：克己心
練習生期間0ヶ月で『BOYS PLANET』に出演した経歴を持つ。満を持して再挑戦となった今回は、ロイヤルAを獲得。歌、ダンス、ラップすべてで高い実力を誇るだけでなく、ステージ上で自然と視線を奪う“天性のアイドル力”も持ち合わせている。細部まで沼ポイントが張り巡らされたチッケムは、一度見始めると抜け出せない。
■TOWA（濱田永遠）
生年月日：2007/06/05
出身地：兵庫県
身長：175
趣味：ゲーム、自転車に乗る
特技：ワーム、お腹を膨らませる、ラップ
MBTI：ESFP
私を表すキーワード：フェニックス
愛嬌たっぷりな話し方と、ふんわりとした笑顔が魅力。しかし、ひとたびステージに立つと空気は一変。唯一無二の存在感を放つ“憑依型マルチリンガルラッパー”へと変貌する。そのギャップで、多くの視聴者を惹きつけている。なお、ファイナル前日には19歳の誕生日を迎えた。
■KEITO（小野慶人）
生年月日：2000/07/25
出身地：高知県
身長：172
趣味：美容、自分磨き、自炊、推し活
特技：継続、野球、ギター、頬の皮膚を伸ばせる
MBTI：ENTJ
私を表すキーワード：マラソンランナー
ダンス未経験ながらオーディションに挑戦。コンセプト評価では慣れないダンスに涙を流しながらも、最後まで食らいつき、ひたむきに努力を重ねた。ひと際目を引くビジュアルに加え、そこから繰り出される“おしゃれな歌声”も大きな魅力。儚さと芯の強さをあわせ持つ、最年長ファイナリスト。
■KOSHIRO（青沼昂史朗）
生年月日：2006/02/20
出身地：北海道
身長：179
趣味：怪談を聞く、ホラー映画を見る、クレーンゲーム
特技：あっち向いてホイで勝つ、弓道、クレーンゲーム
MBTI：INFP
私を表すキーワード：色白
練習生候補からここまで勝ち残ってきた努力家。未経験ながらも回を追うごとに進化を続け、透き通る歌声や、丁寧かつ力強いダンスで存在感を放っている。さらに、変幻自在な表情や優しい笑顔、そして相手の気持ちに寄り添える温かな性格も大きな魅力。気づけば応援したくなる存在だ。
■YUMA（岡田侑磨）
生年月日：2006/03/15
出身地：埼玉県
身長：177
趣味：服、ゲーム
特技：運動
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：貪欲
回を追うごとに注目を集め、初回順位47位から勝ち上がってきた。クールなビジュアルと美しい佇まいを活かし、華やかなステージを作り上げる存在。その一方で、周囲をよく見て練習生たちを気遣う優しさにあふれた人柄も魅力。セミファイナルおよびファイナル進出決定時には、多くの練習生が自然と集まるほどの人望の厚さも見せた。
■CHISATO（小林千悟）
生年月日：2004/02/03
出身地：東京都
身長：173
趣味：サイクリング
特技：ダンス、テニス
MBTI：ISFP
私を表すキーワード：素直
ステージでひと際目を引く美しいダンスが持ち味。兄・小林大悟は『日プ2』に参加するも、ファイナルで惜しくも落選。兄が果たせなかった“『日プ』デビュー”を背負い、奮闘を続けている。オーストラリアで1位、中国で2位を獲得するなど、グローバル人気も高いメインダンサー。さらに、メンバーを献身的に支える姿も視聴者の心をつかんでいる。
■ADAM（アダム・ナガイ）
出身地：ホノルル
身長：172
趣味：ギター、作詞・編曲、プロデュース、香水あつめ、カフェ巡り
特技：作詞作曲、ギター、アカペラ歌唱
MBTI：INFJ
私を表すキーワード：Thoughtful
レベル分けテストの時点で、その圧倒的な歌声に大きな注目が集まった。音楽を心から愛し、そして音楽にも愛された存在であり、作詞・作曲までこなすクリエイティブなプロデューサータイプ。アメリカ・ヨーロッパを中心にグローバルな人気も誇る。さらに、回を追うごとに上達していく、なめらかな日本語にも注目が集まっている。
■GOTEN（倉橋吾槙）
生年月日：2004/11/05
出身地：愛知県
身長：172
趣味：映画鑑賞
特技：リルを早く言うこと
MBTI：ENFJ
私を表すキーワード：笑顔
番組放送前から、テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」推しカメラで披露したフリースタイルが話題に。ダンス歴はまだ短いながらも、ひと目で惹きつける華のあるパフォーマンスを見せている。さらに、楽曲ごとに空気を変える豊かな表情管理も魅力。伸びしろあふれる存在として注目を集めている。
■KO.REN（小清水蓮）※グローバルランカー
生年月日：2006/04/10
出身地：宮崎県
身長：170
趣味：ゲーム、アニメ鑑賞、サッカー
特技：水泳
MBTI：ESFP
私を表すキーワード：猫
3回連続でグローバルランカーの座を守り抜いた。天使のような存在感で多くの視聴者を魅了する一方、早朝から自主練に励むなど、ひたむきな努力を惜しまない姿も大きな魅力だ。コンセプト評価「Neko（ねこ）」では、細部まで“かわいい”を詰め込んだ、完成度の高いプロアイドルぶりを発揮した。
■HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）※グローバルランカー
生年月日：2004/01/13
出身地：ソウル
身長：177
趣味：ラップメイキング
特技：タットダンス、ワットダンス、振付（パフォーマンスディレクティング）、フリースタイルダンス
MBTI：ENTP
私を表すキーワード：Artistic Moment
PICKUSとして活動していた経歴を持つ実力派。武器は、一度見たら忘れられないタッティングダンス。抜群のスキルを誇り、コンセプト評価では放出先グループのリーダーとして、ダンス面からチームを引っ張った。“タッティングの悪魔と契約している”とも言われるほどの表現力を持つ。一方で、日本アニメ好きな一面もあり、振り付けやコメントに“オタク心”が隠れているのも魅力。