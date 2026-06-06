佐久間大介、“婚活界の女帝”にタジタジ 薄幸のリアル結婚相談もぶった斬り
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう6日に放送される。
【番組カット】かわいい！ひつじ姿のなにわ男子・西畑大吾
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、“ストレートすぎる”アドバイスで注目を集めるカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の魅力に迫る。
日本では4900万人以上の独身者がおり、“婚活戦国時代”ともいわれる現代。そんな中「結婚相談所」は、ここ5年間で1.5倍に利用者が増加。今回登場する植草氏は、自身でも結婚相談所「マリーミー」を運営し、業界屈指の成婚率を誇る、いわば“婚活界の女帝”。佐久間も、植草氏の登場に「婚活で『それじゃダメ』『ちゃんと考えなさいよ』っていう人」と知っている様子をみせる。
おしつじさんには、植草氏の“崇拝者”を自称する、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が登場。植草氏の婚活カウンセリングを受けて、見事昨年9月にゴールインした漫画家・オオハラ氏と一緒に仕事をするうちに信者になったという平子が、たっぷり魅力を語る。
さらにスタジオには、よく合コンに行くという納言の薄幸も登場する。植草氏のすごさ、そして婚活現場での知られざるルールや新常識に驚きをみせるほか、33歳・幸の“リアルすぎる”結婚相談が繰り広げられる。そんな幸に、婚活のプロ・植草氏がズバズバ斬っていくかけ合いも必見だ。
植草氏といえば、相談者に“ド直球”なアドバイスをする姿が印象的。実際にカウンセリングの様子をVTRで見ながら、魅力をひもといていく。まず訪れたのは、49歳の男性。「婚活するには遅い」とさっそく鋭い言葉を告げる植草氏に、佐久間も思わず、「こんなにさみしいドリーマーって言葉ない」と驚きをみせる。
しかし、厳しい振る舞いをするだけでなく、相談者の人生に寄り添うことも忘れない。結婚を考えていた相手と収入格差などが原因で結婚に至らなかった女性に対し、「今度は幸せになるから」と語りかける姿もみせる。それには佐久間も、「ちゃんと寄り添ってくれるんですね」と新たな一面に感激の様子。
番組の後半では、植草氏本人を招いてさらなる“婚活の極意”について学ぶことに。“結婚率を高める”モテテクニッククイズを実施するほか、ストレートすぎるアドバイスに隠されたプロフェッショナルな仕事観についても語られる。
【番組カット】かわいい！ひつじ姿のなにわ男子・西畑大吾
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、“ストレートすぎる”アドバイスで注目を集めるカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の魅力に迫る。
おしつじさんには、植草氏の“崇拝者”を自称する、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が登場。植草氏の婚活カウンセリングを受けて、見事昨年9月にゴールインした漫画家・オオハラ氏と一緒に仕事をするうちに信者になったという平子が、たっぷり魅力を語る。
さらにスタジオには、よく合コンに行くという納言の薄幸も登場する。植草氏のすごさ、そして婚活現場での知られざるルールや新常識に驚きをみせるほか、33歳・幸の“リアルすぎる”結婚相談が繰り広げられる。そんな幸に、婚活のプロ・植草氏がズバズバ斬っていくかけ合いも必見だ。
植草氏といえば、相談者に“ド直球”なアドバイスをする姿が印象的。実際にカウンセリングの様子をVTRで見ながら、魅力をひもといていく。まず訪れたのは、49歳の男性。「婚活するには遅い」とさっそく鋭い言葉を告げる植草氏に、佐久間も思わず、「こんなにさみしいドリーマーって言葉ない」と驚きをみせる。
しかし、厳しい振る舞いをするだけでなく、相談者の人生に寄り添うことも忘れない。結婚を考えていた相手と収入格差などが原因で結婚に至らなかった女性に対し、「今度は幸せになるから」と語りかける姿もみせる。それには佐久間も、「ちゃんと寄り添ってくれるんですね」と新たな一面に感激の様子。
番組の後半では、植草氏本人を招いてさらなる“婚活の極意”について学ぶことに。“結婚率を高める”モテテクニッククイズを実施するほか、ストレートすぎるアドバイスに隠されたプロフェッショナルな仕事観についても語られる。