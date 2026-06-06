世界的デザイナーを祖母に持つパリコレ出演モデル、夫は寺の住職 現在は7歳の娘の母
モデルの森泉が、8日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
森泉 ＝テレビ朝日提供
祖母・森英恵さんを4年前に亡くした森。1番の思い出は、2004年にパリコレに初めて出演したときのことだそうで、数カ月間パリに滞在し、準備段階からショーが完成するまでを見せてくれたという。
祖母から教わったことは2つあるという森。1つは「苦労は決して語らないこと」もう1つは「強くなり過ぎてはダメ」ということだという。放送では、その祖母との大好きな思い出の写真やプレゼントされたというアクセサリーも披露する。
森の夫は寺の住職で、娘は現在7歳で小学2年生。自身は勉強が苦手なため、娘の勉強は夫が見てくれているという。料理もほとんどやらないが、最近ひとつだけ作れるようになったと話す。
森泉 ＝テレビ朝日提供
祖母・森英恵さんを4年前に亡くした森。1番の思い出は、2004年にパリコレに初めて出演したときのことだそうで、数カ月間パリに滞在し、準備段階からショーが完成するまでを見せてくれたという。
祖母から教わったことは2つあるという森。1つは「苦労は決して語らないこと」もう1つは「強くなり過ぎてはダメ」ということだという。放送では、その祖母との大好きな思い出の写真やプレゼントされたというアクセサリーも披露する。
森の夫は寺の住職で、娘は現在7歳で小学2年生。自身は勉強が苦手なため、娘の勉強は夫が見てくれているという。料理もほとんどやらないが、最近ひとつだけ作れるようになったと話す。