「バカじゃないの」激務で車の免許が取れない彼氏を罵倒する彼女…「今でもその顔は忘れません」ある男性の回想

恋人に言われたキツイ一言は、何年経っても記憶にこびりついて離れないものだ。

投稿を寄せた60代男性（福岡県）は、今から30年ほど前、3年ほど付き合っていた元カノとの苦い思い出を明かした。当時、男性はビル警備の仕事に就いており、同じビル内のショールームで働く大手企業の新入社員だった彼女に好意を抱いていた。

ある日、電車でたまたま乗り合わせたことをきっかけに交際がスタートし、男性のマンションで半同棲状態になったという。順調に見えた2人だったが、男性が車の免許を取ろうと自動車学校に通い始めた頃からすれ違いが生じていく。（文：篠原みつき）

実家に連れて行き結婚の報告をした直後…

はじめは順調に仮免まだパスしたものの、本免に入ろうとした段階で男性は仕事が激務になってしまった。3現場を掛け持ちして24時間当直明けに次の現場へ向かい、残業は100時間超え。教習所に通う休みすら取れなくなってしまったという。

それでも年末には男性の実家がある九州へ旅行し、健在だった父親に彼女を会わせて結婚の報告も済ませていた。ところが、年が明けた正月明け、遅々として進まない免許取得に痺れを切らした彼女から電話がかかってきた。

「『バカじゃないの』と…」

「真っ赤な顔して泣いていました」

激務の中でなんとかやっているのに、いきなりバカ呼ばわりされてはたまらない。男性はもちろん反論した。

「『彼女の現場（職場）を管理しているのになぜ分からんのか？』と言ってしまい、一度オモテで会おうと。30分余りでしたが彼女は真っ赤な顔して泣いていました。今でもその顔は忘れません」

思いがけない修羅場となり、その後は関係が悪化したまま縁が切れてしまったようだ。男性は期限ギリギリで無事に免許を取得したものの、結婚には至らなかった。

現在は、その反動なのか仕事に役立てようとさまざまな免許を取得しているという。そんな中、「もしも、今その彼女とお付き合いしていたならと…」と思いを馳せていた。

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