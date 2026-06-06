◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）

復帰２戦目でＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）がハマスタの夜空に特大のアーチをかけた。１点を追う３回無死一、二塁。ソフトバンク・大関の投じた初球、外角の１３９キロをバックスクリーン左にぶち込む３号３ランで一気に逆転に成功した。右手を突き上げダイヤモンドを一周。生還するとおなじみのデスターシャポーズを披露し「すごく興奮しましたし。球場の盛り上がりっていうのは。すごかったなと思います」とチームを８得点の大勝に導いた主砲は４月２１日の阪神戦（横浜）以来となる久々の一発を喜んだ。

本塁打を含む３安打３打点。右太もも裏の肉離れから復帰初戦となった４日の楽天戦（横浜）でもでいきなり２安打３打点をマークし、さすがの存在感を放った。ブランクを感じさせない活躍に相川監督は「離脱して帰ってきて、また打撃もバージョンアップしてるというか。僕は見てて、形もすごくいいと思います」と評価した。

“師匠”に元気な姿を見せられた。ソフトバンク・近藤と３月のＷＢＣ以来初めてグラウンドで再会。確実性に長打力を兼ね備える球界屈指の打者にアドバイスを求めることもあった。「今日も練習の時にいろいろな話ができたので。自分の身に付けばいいかなと思ってます」とさらなる飛躍を目指している。だからこそ「もうケガはしたくない」。２軍でもトレーナーやコーチと密に連携を取りながら万全の状態で復帰してきた。

チームはソフトバンクに今季最多の４発を浴びせ、７カードぶりの初戦白星。「みんなの前で（チームを）引っ張っていければと思っています」。まずはまだ４つある借金の完済へ復活した牧が、その先頭に立つ。（岡野 将大）