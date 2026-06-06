先週の日本ダービーで、松山弘平騎手とロブチェンが世代の頂点に立ちました。ロブチェンがゴール前で差し切る、すごくいいレースでしたし、僕もオルフェーヴルで経験していますが、１番人気に応えてダービーに勝つのは素晴らしいこと。父（兼雄さん）の厩舎の所属だった弘平がダービージョッキーの仲間入りを果たしたことはうれしいし、祝福したいですね。

ただ、自分がそのレースに乗れていなかったことに対する悔しさもあります。今週から新馬戦がスタート。来年のダービーを目指す戦いが始まります。残念ながら今週は騎乗馬がいないので、また来週以降に触れられればと思います。

日曜８Ｒのニシノサリーナは前走で忘れな草賞に挑戦しましたが、やはり距離が長かったですね。今回は１４００メートル戦への距離短縮になりますし、５馬身差で快勝したデビュー戦の内容から、スピードを生かせる距離になるのもいい。相変わらず、調教は動きますし、自己条件で改めてですね。ルージュマデイラは今回がデビュー戦になりますが、調教の感触通りなら既走馬相手でも十分やれていいと思います。（ＪＲＡ騎手）

【土曜阪神】

１２Ｒ ニシノジェダイ Ｃ

【日曜阪神】

２Ｒ ルージュマデイラ Ａ

３Ｒ ウェイヴムーン Ｃ

７Ｒ ミルボナー Ａ

８Ｒ ニシノサリーナ Ａ

１１Ｒ ショウナンアビアスＢ

（本紙評価）