フリーの望月理恵アナウンサー（５４）の美ぼうが話題となっている。

望月アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「『セント・フォース Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｂｏｏｋ ２０２６‐２０２７』発刊を記念して６日間限定の特別イベントを開催！」と記し、美脚が印象的な黒のミニスカートに白いトップスを合わせたショットをアップ。

イベントの日時などを告知し、「ぜひ覗（のぞ）きに来てください 私のグッズも最初で最後かも？笑 魔除けに、、、よかったら買ってください」「写真は撮影時のものです」とつづった。

この投稿には、「チケット確保出来なかったです トークイベント頑張ってきてください！」「チケット購入しましたよ モッチーさんにお会い出来るのを楽しみにしていますね〜」「美しすぎる」「美女＝モッチーさん おかげさまで幸せな気分です」「何て美しい取締役」「ゴメンナサイ 美脚で内容が全然入ってきません」「素敵過ぎて滅」「素敵です」「モデルさんみたい」「美しい。うっとり」「めちゃイイ」「ますます若がえってる」などのコメントが寄せられた。