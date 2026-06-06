宮舘涼太“本人”への感動サプライズ！『ターミネーターと恋しちゃったら』最終回で迫真の演技

本日6月6日（土）、Snow Man・宮舘涼太主演、ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』が最終回を迎える。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

宮舘の連続ドラマ初主演作として大きな話題をよんだ同ドラマ。

最終話は感動のシーンが満載となっているが、実はそのウラ側に、座長として現場を引っ張ってきた宮舘への“感動のサプライズ”が…。

サプライズが行われたのは、未来に帰ることを決意したエータ（宮舘）が、少女漫画月刊誌・ヴァイオレット編集部でのアルバイトをやめることになり、部員たちがささやかなセレモニーを開いて彼を送りだすシーン。

脚本では「花束を渡す」とだけ記されており、リハーサルでもそのとおり進めていたのだが、宮舘にはナイショでキャスト＆スタッフが結束し、思い思いのメッセージを書き込んだ色紙を用意。

本番撮影中、花束だけでなく色紙もプレゼントするという演出がこっそり仕掛けられた。

色紙のことはまったく聞かされていなかった宮舘。矢吹奈子演じる編集部員・秋本梨沙から花束に続いて色紙が手渡されると、内心ビックリ＆一瞬でサプライズを理解して大感動。

涙と驚きをこらえながらエータとしてしっかり演技を続け、撮影を完遂。宮館本人のリアルな感激が加わって、エモーショナルな別れのシーンが完成した。

最終回、そんな宮舘の迫真の演技・表情に注目だ。